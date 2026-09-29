M jak miłość. Streszczenie na październik. Marysia odkrywa zdradę, kłamstwo Kasi wychodzi na jaw

Marysia odkryje zdradę Artura w „M jak miłość”! Ucieknie z Grabiny i spotka tajemniczego Jerzego

W październikowych odcinkach „M jak miłość” Marysia Rogowska przeżyje jeden z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Dokładnie w 1946 odcinku „M jak miłość” odkryje, że Artur zdradza ją z młodszą Joanną (Dominika Sakowicz). Dla Marysi będzie to ogromny cios, odetnie się od dotychczasowego życia i wyjedzie z Grabiny. Na Mazurach spróbuje poukładać swoje życie na nowo, z dala od niewiernego męża i rodzinnych problemów. Właśnie tam czeka ją jednak kolejne ważne spotkanie. Rogowska znajdzie się w sytuacji, w której uratuje życie tajemniczemu Jerzemu Wielickiemu. Nie będzie jeszcze wiedziała, jak bardzo to spotkanie wpłynie na jej przyszłość.

Ruszy śledztwo po śmierci Sowińskiego. Olek zostanie podejrzanym o zabójstwo?

W nowych odcinkach „M jak miłość” w październiku dojdzie również do tragedii, która postawi Olka w bardzo trudnej sytuacji. Zaginięcie Aleksandra Sowińskiego, dyrektora kliniki, doprowadzi do rozpoczęcia policyjnego śledztwa. Bardzo szybko uwagę śledczych zwróci właśnie Olek, który wcześniej był skonfliktowany z szefem i pokłócił się z nim, a nawet wdali się w bójkę.

Co gorsza, w noc śmierci Sowińskiego Olek był poza domem i pod wpływem alkoholu... Lekarz nie będzie miał alibi, dlatego znajdzie się w gronie głównych podejrzanych. Chodakowski nie będzie jednak zamierzał bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń. Poprosi o pomoc Marcina (Mikołaj Roznerski)

Jednak to Jakub zacznie na własną rękę sprawdzać, co wydarzyło się w mieszkaniu Sowińskiego. To właśnie tam dokona odkrycia, które może całkowicie zmienić bieg śledztwa. Jakub znajdzie naszyjnik, który wcześniej podarował Kasi. Była żona detektywa zacznie nerwowo unikać odpowiedzi i poprosi go o zachowanie tajemnicy. Czy znaleziony przedmiot okaże się kluczem do rozwiązania zagadki śmierci Sowińskiego?

Kłamstwo Kasi wyjdzie na jaw w nowych odcinkach „M jak miłość” w październiku! Olek pozna prawdę o ojcu Zosi i powie wszystko Karskiemu?

W październiku coraz większe problemy będzie miała również Kasia. Jej wielki sekret dotyczący prawdziwego ojca Zosi zacznie wymykać się spod kontroli. Aneta (Ilona Janyst), która od pewnego czasu zna prawdę o oszustwie związanym z badaniami na ojcostwo, w końcu zdradzi sekret Olkowi.

Dojdzie do tego w wyjątkowo niefortunnych okolicznościach. Aneta będzie miała problemy ze snem i połączy leki z alkoholem. W efekcie zacznie mówić Olkowi o tajemnicy swojej przyjaciółki. Chodakowski szybko zorientuje się, że chodzi o coś bardzo poważnego i zacznie naciskać na żonę, by powiedziała mu całą prawdę. Olek będzie chciał wiedzieć, kto naprawdę jest biologicznym ojcem Zosi. Jeśli pozna całą historię, tajemnica Kasi może wreszcie wyjść na jaw. Co zrobi Chodakowski z informacją, która może zmienić życie Jakuba? Czy powie Karskiemu, że to właśnie on jest biologicznym ojcem córki Kasi?

Nowy wróg zaatakuje Magdę w „M jak miłość”! Budzyńska znów znajdzie się w niebezpieczeństwie

Problemy nie ominą również Magdy Budzyńskiej (Anna Mucha). W 1950 odcinku „M jak miłość” do prawniczki niespodziewanie zgłosi się była więźniarka z dramatyczną prośbą o pomoc. Szybko okaże się, że sprawa jest znacznie bardziej niebezpieczna, niż Budzyńska mogła przypuszczać. Tropem Elżbiety ruszy jej brutalny mąż, który nie zamierza pozwolić żonie uwolnić się od niego. Magda zauważy, że kobieta panicznie boi się agresywnego męża. Mało tego, sama Budzyńska też narazi się agresorowi, który ruszy jej śladem...

Walka Anity i Kamila o dziecko. Laskowska załamie się kolejnymi wynikami testów

W październikowych odcinkach „M jak miłość” trudny czas czeka także Anitę (Melania Grzesiewicz) i Kamila Gryca (Marcin Bosak). Para będzie starała się o dziecko, ale kolejne tygodnie przyniosą Laskowskiej bolesne rozczarowanie. W 1950 odcinku "M jak miłość" Anita ponownie wykona test ciążowy i znów zobaczy tylko jedną kreskę. Kolejne niepowodzenie mocno odbije się na jej związku. Anita coraz bardziej będzie podporządkowywała swoje życie staraniom o ciążę, a frustrację zacznie przenosić na Kamila.

Kolejne afery u Kamy i Marcina w „M jak miłość”. Elżbieta nie odpuści

W nowych odcinkach „M jak miłość” w październiku kolejne problemy czekają również Kamę (Michalina Sosna) i Marcina. Tym razem małżeńską atmosferę ponownie zepsuje Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), która dołączy do klubu sportowego, gdzie trenują Marcin z Jakubem. Pani prezes coraz śmielej będzie próbowała zbliżyć się do Marcina, mimo że jej wcześniejsze działania doprowadziły już do spięć między małżonkami. Kama doskonale wie, że Domańska jest zainteresowana jej mężem, dlatego trudno będzie jej zachować spokój. Tym bardziej że nawet odejście Marcina z pracy nie zakończy kontaktów z jego byłą szefową.

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