Werner w 1944 odcinku "M jak miłość" kompletnie załamie się po Sylwii! Pozna nową kobietę

W 1944 odcinku "M jak miłość" Werner nadal nie będzie w stanie pogodzić się z odejściem Sylwii. Tym razem rozstanie zaboli go znacznie mocniej niż wcześniejsze miłosne porażki. Adam naprawdę uwierzył przecież, że właśnie z Kostecką stworzy rodzinę. Zaczął myśleć o ślubie, dzieciach, a nawet przygotował się do wspólnej przyszłości znacznie bardziej, niż Sylwia mogła przypuszczać.

Wszystko rozsypie się jednak w bardzo krótkim czasie. W 1944 odcinku "M jak miłość" Sylwia będzie już poza jego życiem, a Werner zamiast spróbować spokojnie dojść do siebie wybierze najgorszy możliwy sposób radzenia sobie z emocjami zacznie pić... Rozstanie uderzy w niego tak mocno, że nawet najbliżsi przestaną poznawać zawsze pogodnego i skorego do żartów Adama. W 1944 odcinku "M jak miłość" dodatkowo pani Ola, gosposia zacznie obawiać się nie tylko tego, że Adam przesadzi z alkoholem. Jeszcze bardziej przestraszy ją jego wieloletnia słabość do kobiet. Załamany, samotny i pijany Werner będzie wyjątkowo łatwym celem dla kogoś, kto zechce wykorzystać jego stan.

Piękna Oliwia w 1944 odcinku "M jak miłość" przysiądzie się do Wernera! Od razu wyczuje jego słabość

W 1944 odcinku "M jak miłość" obawy pani Oli szybko okażą się uzasadnione. Siedzącego samotnie w barze Wernera zauważy atrakcyjna Oliwia. Kobieta sama podejdzie do prawnika, zagada go i zaproponuje wspólne spędzenie wieczoru. Adam nie będzie miał nic przeciwko. Wręcz przeciwnie, pod wpływem alkoholu bardzo szybko zacznie zwierzać się nowej znajomej ze swojego złamanego serca.

Werner opowie Oliwii o Sylwii i o tym, że planował z nią rodzinę. Pijany Adam bez większego zastanowienia zacznie też chwalić się, że nadal jest młody, przystojny i ma pieniądze. Dla nowej znajomej taka informacja zabrzmi wyjątkowo interesująco. Tyle że Werner będzie coraz bardziej pijany. W 1944 odcinku "M jak miłość" w pewnym momencie praktycznie straci kontakt z rzeczywistością i zaśnie przy barze Oliwia znajdzie się wtedy w bardzo dogodnej sytuacji - obok niej będzie siedział kompletnie bezbronny, nietrzeźwy mężczyzna, który chwilę wcześniej sam poinformował ją, że pieniędzy mu nie brakuje...

Oliwia w 1944 odcinku"M jak miłość" sięgnie po portfel Wernera! Pani Ola zobaczy wszystko

W 1944 odcinku "M jak miłość" przyjdzie moment zapłacenia rachunku, a Adam nie będzie już w stanie zająć się nim sam. Wtedy Oliwia postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Sięgnie do marynarki śpiącego prawnika i spróbuje wyjąć jego portfel. Na szczęście Oliwia nie będzie wiedziała, że ktoś obserwuje ją od dłuższego czasu. Pani Ola, doskonale przewidując, że jej "pan Adaś" może wpakować się w tarapaty, postanowi śledzić Wernera i pozostanie niedaleko niego. Kiedy zobaczy rękę Oliwii wędrującą do portfela prawnika, natychmiast wkroczy do akcji.

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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