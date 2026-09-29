M jak miłość, odcinek 1947: Paweł rzuci się na Artura, kiedy pozna prawdę o romansie ojczyma! Nawet Agnes go nie powstrzyma - ZDJĘCIA

Agnes staje po stronie Pawła, ale nie tym razem w 1947 odcinku "M jak miłość"

Sensacyjny zwrot akcji w 1947 odcinku "M jak miłość". Agnes od pewnego czasu jest bardzo blisko Pawła. Po śmierci jego żony Franki (Dominika Kachlik) stała się dla niego dużym wsparciem, Córka Artura mocno zaangażowała się w opiekę nad Antosiem (Mikołaj Jankowski) i polubiła wspólne spędzanie z nim czasu.

Dlatego w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes nie będzie obojętna na to, co wydarzy się między Pawłem a jej ojcem. Zduński będzie przeżywał kolejną trudną sytuację, tym razem związaną z rozpadem małżeństwa Marysi i Artura. Gdy pozna szczegóły romansu ojczyma, trudno będzie mu zachować spokój. Jak podaje światseriali.interia.pl Zduński będzie świadkiem bolesnej konfrontacji matki z kochanką Artura i od razu wpadnie w szał!

Paweł pobije Artura w przychodni w 1947 odcinku "M jak miłość"! Agnes szybko zareaguje

Wściekły Paweł w 1947 odcinku "M jak miłość" nie pogodzi się z tym, jak Artur potraktował mamę. Rogowski przez długi czas próbował ukrywać relację z Joanną, a nawet zapewniał Agnes, że zakończył romans. Maria ostatecznie sama przyłapie go na zdradzie i wyprowadzi się z domu, choć nadal będzie się zastanawiać, czy ich małżeństwo da się uratować. Dla Pawła będzie to zdecydowanie za dużo.

W 1947 odcinku "M jak miłość" stanie przed Arturem w przychodni i da upust złości. Między mężczyznami zrobi się naprawdę niebezpiecznie. Zduński bez słowa złapie Artura za koszulę i przyciśnie do ściany. - Ty draniu! - rzuci mu prosto w twarz.

W ostatniej chwili do gabinetu wbiegnie Agnes i nie pozwoli, żeby doszło do bójki. Widząc, że Paweł i Artur skaczą sobie do gardeł, rozdzieli ich i spróbuje zakończyć awanturę, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Odciągnie Pawła i zasłoni sobą ojca.

- Boże…! Co ty robisz? Paweł?! - zawoła przerażona Agnes, cytowana przez światseriali.interia.pl.

- Proszę cię - doda łagodnie, bo Zduński nie odpuści.

Dopiero wtedy Paweł puści Rogowskiego! Przed wyjściem z przychodni spojrzy na ojczyma z pogardą.

Jak Artur w 1947 odcinku "M jak miłość" zareaguje na atak Pawła? Przyzna, że na to zasłużył i nie będzie miał do syna Marysi pretensji.

- Niepotrzebnie mnie broniłaś, zasłużyłem - powie Artur do córki, a Agnes spojrzy na ojca wiedząc, że ma rację.

Agnes nie pogodzi Pawła z Arturem w 1947 odcinku "M jak miłość"

Reakcja Agnes w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie tym bardziej znacząca, że już wcześniej nie przymykała oka na zachowanie ojca. Kiedy Artur wrócił z Berlina, córka od razu zorientowała się, że jego zapewnienia o zakończeniu romansu z Joanną nie mają wiele wspólnego z prawdą. Pokazała mu nawet nawet zdjęcie, na którym był razem z kochanką... Agnes nie uwierzyła wtedy w tłumaczenia Artura i jasno dała mu do zrozumienia, co myśli o jego zachowaniu. Teraz sytuacja będzie jeszcze poważniejsza, bo zdrada doprowadzi do kryzysu małżeństwa jej ojca i Marii.

Tym razem w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes stanie jednak między Pawłem a Arturem nie po to, by bronić ojca. Będzie chciała przede wszystkim powstrzymać Zduńskiego przed przemocą. Paweł będzie miał pełne prawo do złości, ale Agnes nie pozwoli, by jego gniew zakończył się rękoczynami. Tym bardziej, że sytuacja rodzinna i tak zawiśnie na włosku.

Podczas spokojnej rozmowy z Pawłem przed przychodnią w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes da mu do zrozumienia, że nie potrafi pogodzić się z tym, co zrobił Artur, z romansem ojca, który zniszczył ich rodzinę!

- Nie będę Artura bronić, zachował się jak palant… Nie mogę mu tego darować, chociaż to mój ojciec... Ja pokochałam waszą rodzinę jak własną, a Artur jednym ruchem rozwalił to wszystko - wyzna Agnes.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!