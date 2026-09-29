M jak miłość, odcinek 1944: Budzyński zrobi dla Magdy coś wyjątkowego! Takiej niespodzianki się nie spodziewa - ZDJĘCIA

Andrzej w 1944 odcinku "M jak miłość" przygotuje niespodziankę dla Magdy!

W 1944 odcinku "M jak miłość" Magda znów będzie miała na głowie mnóstwo spraw. Budzyńska jak zwykle zaangażuje się w problemy bliskich, a dodatkowo niespodziewanie odwiedzi ją Julia (Marta Chodorowska), która przyjedzie do Polski razem z Nadią (Mira Fareniuk) i małą Ulą. Szybko okaże się, że jej powrót wcale nie jest zwyczajną rodzinną wizytą. Julia opowie Magdzie o swoich problemach i przyzna, że życie w Ukrainie nie daje jej ani poczucia bezpieczeństwa, ani spokoju.

Andrzej doskonale będzie widział, że jego żona kolejny raz skupia się na wszystkich dookoła, zapominając o sobie. Dlatego w 1944 odcinku "M jak miłość" postanowi zrobić coś wyłącznie dla niej. Zamiast kolejnego wyjścia albo zwykłej kolacji Budzyński przygotuje prawdziwie romantyczną niespodziankę w ich własnym domu. Cała łazienka zmieni się nie do poznania. Andrzej zadba o klimat, ustawi świece, udekoruje pomieszczenie różami i innymi kwiatami, a dla Magdy przygotuje gorącą kąpiel. Budzyńska od razu zorientuje się, że mąż naprawdę się postarał. Nie będzie chodziło jedynie o efektowny gest. Andrzej będzie chciał, żeby żona choć na chwilę przestała myśleć o pracy, problemach znajomych i wszystkich obowiązkach. Tego wieczoru najważniejsi mają być tylko oni.

Gorąca kąpiel w 1944 odcinku "M jak miłość" nie będzie tylko dla Magdy! Andrzej dołączy do żony

W 1944 odcinku "M jak miłość" szybko okaże się, że Budzyński wcale nie zamierza zostawiać Magdy samej w wannie. Romantyczna niespodzianka będzie pretekstem do tego, żeby małżonkowie wreszcie spędzili trochę czasu tylko we dwoje. Magda będzie wyraźnie rozczulona tym, ile wysiłku Andrzej włożył w przygotowanie całego wieczoru. Świece, kwiaty i kąpiel stworzą atmosferę zupełnie inną od tej, która na co dzień panuje w ich zabieganym domu.

To będzie szczególnie ważne po ostatnich wydarzeniach. Magda i Andrzej wielokrotnie udowadniali, że potrafią wychodzić nawet z bardzo poważnych kryzysów, ale ich codzienność często wypełniają problemy innych ludzi. Teraz Budzyński świadomie spróbuje zatrzymać ich oboje na moment i przypomnieć żonie, że ich małżeństwo nadal potrzebuje czasu tylko dla nich.

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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