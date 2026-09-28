M jak miłość, odcinek 1948: Przerażony Olek poprosi Marcina o pomoc po zniknięciu Sowińskiego. Nie dopuści, by brat poszedł siedzieć - ZDJĘCIA

Olek oskarżony po zabójstwie Sowińskiego?

Policja zainteresuje się Olkiem w 1948 odcinku "M jak miłość" i nic dziwnego, skoro lekarz miał otwarty konflikt z dyrektorem. Póki co niewiele osób wie, co tak naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu mężczyzny. Personel kliniki oraz zmartwiona siostra Sowińskiego zauważą, że dyrektora nie ma w pracy i nie ma z nim żadnego kontaktu. Ruszy więc śledztwo, a Olek poczuje pot na plecach. Po feralnej nocy, której sam nawet nie pamięta, poczuje na skórze powiew kłopotów. I słusznie, bo każdy wie o jego ostrym konflikcie z zaginionym.

Dla śledczych jest to podstawa do oskarżeń. Olek nie ma alibi na noc zaginięcia Sowińskiego. Pił wtedy w barze, urwał mu się film, a do mieszkania wrócił nad ranem. Nawet nie umiał wytłumaczyć Anecie (Ilona Janyst), gdzie przebywał i co robił.

Spanikowany Olek poprosi o pomoc Marcina w 1948 odcinku "M jak miłość"

Olek poczuje, że po zniknięciu Sowińskiego ma kłopoty. Co prawda, nie ma pełnej wiedzy o zabójstwie dyrektora, którego dokonał Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Jednak sam fakt, że Aleksander zniknie, nie będzie z nim kontaktu, a chwilę wcześniej doszło przecież do bójki pod kliniką, wystraszy ortopedę. Szybko połączy fakty i dostrzeże, że jego sytuacja nie wygląda najlepiej. Przecież to wręcz jasne, że mąż Anety będzie pierwszym podejrzanym w sprawie Sowińskiego.

Dlatego w 1948 odcinku "M jak miłość" Olek spotka się z bratem w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) i tam szczerze wyzna, co mu leży na sercu. Marcin oczywiście nie zostawi go bez pomocy. Jako detektyw ma swoje możliwości, by jakoś pomóc lekarzowi. Zacznie trzymać rękę na pulsie.

Olek pójdzie siedzieć za morderstwo Sowińskiego?

Chociaż widzowie znają sprawcę śmierci dyrektora, sprawa będzie toczyła się jeszcze długo. Mariusz początkowo zakryje ślady zbrodni, nie przyzna się do zabójstwa, a nawet padną plany wyjazdu do USA. Natomiast równolegle śledczy i detektywi będą badać sprawę i szybko okaże się, że nie jest ona prosta. To Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) znajdzie w mieszkaniu dyrektora naszyjnik Kasi (Paulina Lasota). To da mu do myślenia, bo przecież co prywatna rzecz lekarki miałaby robić w mieszkaniu zaginionego? Karski spotka się w tej sprawie z byłą żoną, ale ona zacznie mącić... To wszystko działa na niekorzyść Olka.