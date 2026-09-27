M jak miłość, odcinek 1945: On pocieszy Marysię po odkryciu romansu Artura z Joanną! Tego nikt się nie spodziewał - ZDJĘCIA

Tak Marysia i Kosowscy dowiedzą się o romansie Artura z Joanną w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia w końcu dowie się o romansie Artura i Joanny, gdy nakryje kochanków na gorącym uczynku w gabinecie męża. Zdradzamy, że Rogowska zjawi się tam wraz z Kosowskimi, aby poprosić męża o przysługę dla seniora. Przyjaciółka Judyty wejdzie do środka, nieświadoma tego, że po drugiej stronie Rogowski zabawia się z Dobrzańską, przez co wszystko zobaczy na własne oczy.

Wówczas w 1945 odcinku "M jak miłość" zszokowana Rogowska natychmiast wyjdzie z gabinetu, po czym złapie się za serce i zacznie osuwać na nogach. Oczywiście, Kosowscy od razu zaczną ją podtrzymywać, aby Marysia nie upadła. Zwłaszcza, że zacznie mieć jeszcze problem z oddechem, czym ogromnie ich zmartwi. Szczególnie, że jeszcze nie będą wiedzieli, co się stało. Ale, gdy zobaczą dopinającą się Joannę, wybiegającą z gabinetu Artura, to wszystko stanie się dla nich jasne.

- O Boże... - zdoła wydusić z siebie tylko Judyta, cytowana przez swiatseriali.interia.pl.

- No pięknie… pięknie… - skwituje jej ojciec.

Karol wesprze zdradzoną Rogowską w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1945 odcinku "M jak miłość" Kosowscy od razu staną po stronie zdradzonej i zranionej Marysi, gdy ta po wszystkim nie będzie chciała nawet słuchać tłumaczeń męża i pogodni go z przychodni. Artur opuści ośrodek, a Karol, jak podaje swiatseriali.interia.pl, od razu zacznie pocieszać jego żonę.

- Moja droga, tak mi przykro… - wyzna jej Karol.

W tym samym czasie w 1945 odcinku "M jak miłość" Judyta pobiegnie po środek na uspokojenie i szklankę wody dla Marysi, ale ta kategorycznie odmówi jego przyjęcia. Rogowska wtuli się w Kosowskiego i w jego ramionach wybuchnie rozpaczliwym płaczem, na co senior oczywiście jej powoli. A na dodatek sam ją do tego zachęci, aby mogła sobie ulżyć.

- Dobrze… bardzo dobrze… Płacz, dziecko, płacz... Wypłacz to wszystko z siebie… - poradzi jej Kosowski.

Ojciec Judyty pomoże zranionej Marysi w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia zrobi dokładnie tak, jak poradzi jej Karol. I dzięki temu po chwili przestanie płakać, a na jej twarzy pojawi się spokój. Wówczas jej telefon zacznie dzwonić, ale Rogowska nawet na niego nie spojrzy. Zwłaszcza, że to oczywiście niewierny i zdradziecki Artur będzie próbował skontaktować się z żoną. Ale ona nie będzie miała ochoty z nim rozmawiać. Mimo tego, iż będzie się już "lepiej" czuła.

- Odstawię cię twoim samochodem. Tata już poszedł spacerkiem do domu... Nie ma mowy, żebyś prowadziła w takim stanie - uzna Judyta.

- W jakim stanie? W życiu nie byłam bardziej spokojna - odpowie jej Marysia.

Choć w 1945 odcinku "M jak miłość" nie do końca wcale tak będzie, bo gdy i telefon Judyty zacznie dzwonić, to Marysia już nie wytrzyma. Szczególnie, że w trakcie podróży samochodem przypomni sobie wszystkie miłe chwile z Arturem, które w jednej chwili zniszczy jego pocałunek z Joanną, o czym nie będzie w stanie zapomnieć.

- Znowu Artur… Marysiu… - zacznie Kosowska, ale Rogowska od razu wejdzie jej w słowo - Nie. Nie chcę z nim rozmawiać… Już chyba nie mamy o czym.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.