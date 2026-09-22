M jak miłość, odcinek 1948: Aneta wygada tajemnicę Kasi! Pomiesza leki z alkoholem i powie prawdę o ojcu dziecka lekarki

Aneta wygada prawdę o Kasi w 1948 odcinku "M jak miłość"

Aneta od dawna zna sekret Kasi i do tej pory skutecznie go chroniła. Chodzi o prawdziwego ojca małej Zosi i sfałszowane badania na ojcostwo. Sanocka zrobiła wszystko, by prawda nie wyszła na jaw, a kolejne osoby zostały wciągnięte w niebezpieczną tajemnicę. W 1948 odcinku "M jak miłość" sytuacja wymknie się jednak Anecie spod kontroli. Chodakowska od pewnego czasu będzie miała problemy ze snem. Sięgnie po leki, ale nierozważnie połączy je z alkoholem. W takim stanie zacznie rozmawiać z Olkiem i właśnie wtedy zdradzi mu informacje, których za wszelką cenę miała pilnować.

Olek dowie się, kto jest ojcem Zosi?

Dla Olka będzie to ogromny szok. Mąż Anety szybko zorientuje się, że za jej słowami kryje się znacznie poważniejsza historia. Nie będzie chciał poprzestać na półsłówkach. W kolejnym, 1949 odcinku "M jak miłość" zacznie naciskać na żonę, żeby w końcu powiedziała mu wprost, kto jest prawdziwym ojcem Zosi. Aneta znajdzie się więc pod ogromną presją. Do tej pory chroniła przyjaciółkę, ale teraz tajemnica zacznie wymykać się z rąk. Czy Olek pozna całą prawdę o oszustwie Kasi?

Jakub znajdzie naszyjnik Kasi u Sowińskiego

To jednak nie Aneta będzie jedyną osobą, która może pokrzyżować plany Kasi. W tym samym czasie policja będzie prowadziła śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Funkcjonariusze zainteresują się Olkiem Chodakowskim, dlatego lekarz poprosi o pomoc Marcina (Mikołaj Roznerski). Początkowo nikt nie będzie świadomy, że dyrektor nie żyje, a zginął z ręki Mariusza (Mateusz Mosiewicz)...

Jakub jako detektyw zacznie sprawdzać mieszkanie dyrektora. I właśnie tam dokona odkrycia, które może mieć ogromne znaczenie. W sypialni Sowińskiego znajdzie naszyjnik, który wcześniej sam podarował Kasi. I właśnie w 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub spotka się z Kasią i zapyta ją o biżuterię. Sanocka spróbuje udawać, że nie ma pojęcia, w jaki sposób naszyjnik znalazł się w sypialni jej szefa. Kasia będzie jednak coraz bardziej nerwowa. Zamiast wyjaśnić, co naprawdę łączyło ją z Sowińskim, poprosi Jakuba o zachowanie całej sprawy w tajemnicy. Tymczasem Olek będzie już coraz bliżej poznania prawdy o Zosi. Czy sekret Kasi rzeczywiście zostanie ujawniony? Wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach "M jak miłość" jej kłamstwo zacznie się rozpadać kawałek po kawałku.