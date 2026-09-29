M jak miłość, odcinek 1944: Anita w końcu zajdzie w ciążę? Oto, co usłyszy od lekarza! - ZDJĘCIA

Anita podporządkuje wszystko ciąży w 1944 odcinku "M jak miłość", a Kamil straci cierpliwość

W 1944 odcinku "M jak miłość" szybko okaże się, że wspólna decyzja o powiększeniu rodziny nie przyniesie Anicie i Kamilowi wyłącznie radości. Laskowska bardzo poważnie podejdzie do starań o dziecko. Tak poważnie, że zacznie planować ich wspólne życie niemal z kalendarzem w ręku.

Przełom nastąpi, gdy w 1944 odcinku "M jak miłość" Anita dowie się, że Kamil ma wyjazd właśnie w terminie, który ona uzna za kluczowy dla ich starań. Dla Laskowskiej będzie to wystarczający powód do wybuchu. Nie zrozumie, jak Gryc może spokojnie planować zawodowe obowiązki, kiedy przecież oboje zdecydowali, że chcą mieć dziecko.

Z pozornie zwykłej rozmowy zrobi się więc poważna awantura. W 1944 odcinku "M jak miłość" Anita potraktuje zawodowe plany Kamila niemal jak dowód, że nie zależy mu na dziecku równie mocno jak jej. Gryc z kolei poczuje, że ukochana zaczyna traktować ich związek jak projekt, w którym wszystko musi wydarzyć się dokładnie wtedy, kiedy zaplanowała.

Matka Anity w 1944 odcinku "M jak miłość" usłyszy awanturę! Córka wyzna jej swój największy strach

W 1944 odcinku "M jak miłość" kłótnia nie przejdzie niezauważona. Anna Lerman usłyszy sprzeczkę młodych i zacznie coraz bardziej martwić się o córkę. Kiedy emocje trochę opadną, w 1944 odcinku "M jak miłość" matka Anity porozmawia z nią na osobności. Dopiero wtedy wyjdzie na jaw, że za złością Laskowskiej kryje się przede wszystkim ogromny lęk. Anita przyzna, że boi się odpuścić choćby na chwilę. Będzie przekonana, że jeżeli sama nie dopilnuje odpowiednich terminów i nie zaplanuje kolejnych prób, może nigdy nie doczekać się dziecka.

Lekarz Anity uspokoi ją w 1944 odcinku "M jak miłość"

W 1944 odcinku "M jak miłość" Anna zapyta córkę również o wizytę u lekarza. I wtedy okaże się, że Anita właściwie dostała dobre wiadomości. Laskowska przyzna, że lekarz nie znalazł niczego niepokojącego. Powtórzy matce, że według specjalisty wszystko jest w porządku. Ona i Kamil potrzebują po prostu czasu. Laskowska ma zadbać o siebie, zwrócić uwagę na dietę i spokojnie kontynuować starania.

- Co ostatnio powiedział twój lekarz?

- No że wyniki są dobre, że musimy prowadzić zdrowy tryb życia i próbować...

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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