M jak miłość, odcinek 1945: Artur nie zdoła rozstać się z Joanną! Zgodzi się wyjechać z kochanką - ZDJĘCIA

Zakochana Joanna nie pozwoli Arturowi odejść w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" Artur nie będzie w stanie skupić się na pracy po swoim powrocie z sympozjum w Berlinie, na które udał się wraz z Joanną. Wszystko przez to, że myślami wciąż będzie przy kochance. Mimo tego, że kolejny raz da jasno do zrozumienia, że nie zostawi dla niej Marysi (Małgorzata Pieńkowska), to jednak uczucie do Dobrzańskiej okaże się silniejsze.

Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w czasie pracy w 1945 odcinku "M jak miłość" Rogowski zacznie przeglądać wiadomości od kochanki. Zwłaszcza, że i ona nie przestanie go nimi bombardować, zgodnie z jej wcześniejszą obietnicą, że tak łatwo się nie podda i będzie o niego walczyć!

- Wiem, że nie odejdziesz od żony. A ja nie potrafię bez ciebie żyć, nie potrafię oddychać... Zawsze będę kochać, bez względu na wszystko - odczyta Artur, po czym Joanna wyśle mu kolejną wiadomość - Spotkajmy się jeszcze jeden, ostatni raz. Proszę… Cały czas myślę o tobie… Tylko o tobie…

Rogowski będzie bronił się przed ucieczką z Joanną w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1945 odcinku "M jak miłość" Rogowski będzie już kompletnie rozbity. Artur odłoży telefon i przetrze twarz dłońmi, ale to i tak nie sprawi, że zdoła zapomnieć o kochance. Tym bardziej, że ona mu na to nie pozwoli i po chwili napisze do niego kolejną wiadomość z prośbą o rozmowę. Aż w końcu go złamie, bo kochanek faktycznie do niej zadzwoni. Ale zdania nie zmieni.

- Artur... Możesz rozmawiać? Nie chcę, żebyś miał przeze mnie kłopoty - zacznie Joanna.

- Nie, jestem sam i... nie mogłem nie odebrać... Posłuchaj... Nie zostawię Marysi, nie zasłużyła na to, nie mogę... I nie mogę się z tobą spotkać, pożegnać, nie mam na to dość siły. Uciekłbym z tobą gdzieś na koniec świata… - przyzna jej Artur.

Oczywiście, w 1945 odcinku "M jak miłość" Dobrzańska od razu podłapie ten pomysł i będzie gotowa od razu uciec z Arturem. Ale Rogowski szybko ostudzi jej zapał.

- Dobrze! Zróbmy tak, teraz, zaraz... Za pięć minut mogę podjechać przed twój dom… Artur, wsiadam do samochodu i jadę po ciebie… Wyjdziesz z domu i wyjeżdżamy! - rzuci ochoczo Dobrzańska.

- Nie, nie… Wybacz, nie mogę - odpowie Rogowski, po czym zakończy rozmowę.

Tak Artur znów ulegnie Joannie w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1945 odcinku "M jak miłość" zdeterminowana Joanna tak łatwo się nie podda. Do tego stopnia, że pod koniec dnia jednak zjawi się u Artura, ale nie w domu, tylko w przychodni, skąd akurat będzie zbierał się do wyjścia. Dlatego w pierwszej chwili nawet nie ogarnie, że to właśnie kochanka weszła do jego gabinetu. Ale Dobrzańska prędko mu to zakomunikuje.

- Przychodnia jest już nieczynna, właśnie wychodzę - powie Artur.

- To ja - przedstawi się Joanna, którą kochanek oczywiście od razu rozpozna.

I wówczas w 1945 odcinku "M jak miłość" wszystkie wcześniejsze zapewnienia Artura szlag trafi, bo jedno spojrzenie na kochankę wystarczy, aby Rogowski jednak zmienił zdanie i ostatecznie zgodził się uciec z kochanką. Tym bardziej, że para od razu padnie sobie w objęcia.

- Wyjedziemy... Choćby zaraz - wyzna jej Rogowski. Tyle tylko, że wtedy do gabinetu męża niespodziewanie wkroczy i Marysia, przez co wszystko momentalnie się zmieni!

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.