Hotel Paradise 13, odcinek 7. Aż dwoje nowych uczestników wkroczy do willi! Odsłonią tajemnicze karty

Hotel Paradise 13, odcinek 7. Dwoje nowych uczestników wejdzie do willi

Na oficjalnym profilu „Hotelu Paradise” na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które natychmiast wzbudziło zainteresowanie widzów. Widać na nim dziewczynę i chłopaka, jednak ich twarze zostały zasłonięte. Produkcja nie zdradziła jeszcze, kim są nowi uczestnicy.

„Przed nami wielkie emocje! 🔥 Koniecznie bądźcie z nami w poniedziałek o 20:00!” – zapowiedziano.

Wiadomo więc, że w poniedziałkowym odcinku do gry dołączą kolejne osoby. Ich wejście może być szczególnie interesujące, ponieważ obecne pary wciąż są na bardzo wczesnym etapie znajomości. Uczestnicy znają się zaledwie od kilku dni, dlatego trudno jeszcze mówić o wyjątkowo silnych relacjach romantycznych. Nowe osoby mogą więc stosunkowo łatwo namieszać w układzie.

Hotel Paradise 13. Kim jest nowa uczestniczka?

Widzowie już próbują ustalić, kto pojawi się w willi. W mediach społecznościowych, m.in. na profilach fanowskich na Instagramie oraz w komentarzach na TikToku, pojawiają się informacje, że nowa uczestniczka ma rzekomo mieć na imię Karolina. Na ten moment nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone przez produkcję. Jeśli doniesienia się sprawdzą, piękna brunetka może szybko stać się konkurencją dla dziewczyn, które już znalazły się w hotelu. Tym bardziej że na tym etapie sezonu żadna z relacji nie wydaje się jeszcze całkowicie przesądzona.

Hotel Paradise 13. Nowi uczestnicy mogą mieć ważną przewagę

Nowi gracze otrzymają również wyjątkową możliwość wykorzystania kart z „Rajskiego Tableau”. W 13. edycji programu tajemnicze karty mogą przynieść uczestnikom rozmaite przywileje i zmieniać zasady gry. Wśród możliwych niespodzianek znajduje się m.in. immunitet czy możliwość pozbycia się innej osoby z programu. Czy nowa dziewczyna i nowy chłopak od razu dostaną takie możliwości? I przede wszystkim, kim są tajemniczy uczestnicy? Tego widzowie dowiedzą się już w poniedziałek o 20:00.