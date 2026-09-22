Dziedzictwo, odcinek 1038: Aynur spróbuje otworzyć Sinanowi oczy. Powie mu, co naprawdę robi Ezgi - ZDJĘCIA

Aynur szuka dowodów przeciwko Ezgi w 1038. odcinku "Dziedzictwa"

Aynur od pewnego czasu ma świadomość, że opowieści Ezgi o rzekomej próbie samobójczej i utracie szansy na posiadanie dzieci to zwykłe oszustwo. Jej podejrzenia zaczęły się, gdy w 1032. odcinku „Dziedzictwa” przypadkiem usłyszała rozmowę narzeczonej Sinana z lekarzem, co zasugerowało, że wyniki badań mogły zostać spreparowane.

Od tamtej pory kobieta za cel postawiła sobie zdemaskowanie kłamstw Ezgi. By dokładnie zbadać sprawę, w 1034. odcinku serialu zrezygnowała nawet z wyjazdu do Eskişehir, postanawiając zostać i baczniej przyjrzeć się sytuacji.

W 1035. epizodzie zaszła o krok dalej. Zaangażowała się w organizację zaręczyn Ezgi i Sinana, co ułatwiło jej obserwowanie zarówno głównej zainteresowanej, jak i Isil. Zdołała nawet podsłuchać ich konwersację na temat sfałszowanej próby odebrania sobie życia.

Mimo to, znalezienie twardych dowodów nie jest prostym zadaniem. W 1036. odcinku Aynur zorientowała się, że obciążające wiadomości zniknęły z telefonu Ezgi. W związku z tym musiała wymyślić nowy plan, by przekonać Sinana o manipulacjach, którym jest poddawany.

Sinan dowie się prawdy? Przełom w 1038. odcinku "Dziedzictwa"

W 1038. odcinku tureckiej telenoweli Aynur postanowi wyłożyć karty na stół podczas szczerej rozmowy z Sinanem. Powie mu prosto w oczy, że Ezgi cały czas go zwodzi. Kobieta będzie próbowała skłonić prokuratora, by przestał bezgranicznie ufać narzeczonej i spojrzał krytycznym okiem na jej słowa. Przypomnijmy, że oświadczyny w 1031. odcinku nastąpiły pod wpływem wyrzutów sumienia, co mocno raniło Aynur. Pojawia się pytanie: czy słowa Aynur podziałają na Sinana i sprawią, że zacznie on kwestionować dotychczasowe wydarzenia?

Kiedy oglądać 1038. odcinek "Dziedzictwa"?

Nowe odcinki „Dziedzictwa” widzowie mogą śledzić codziennie o godz. 16:00 w TVP1. Emisja 1038. epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 28 września 2026 roku. Osoby, które przegapią premierę telewizyjną, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie, korzystając z serwisu TVP VOD.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Obsada produkcji

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to znana telenowela, której osią są losy osieroconego Yusufa, trafiającego pod skrzydła surowego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy do życia chłopca wkracza jego skromna ciotka, Seher. Z czasem między nią a Yamanem, mimo początkowej wrogości, rodzi się silne uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla Yusufa.

W późniejszych sezonach widzowie są świadkami dramatycznych wydarzeń. Śmierć Yamana Kırımlı sprawia, że opieka nad chłopcem i troska o spuściznę rodziny przechodzi na Nanę Maryam.

Kłopoty Nany rosną, gdy grozi jej deportacja z kraju. Z pomocą przychodzi Poyraz, który decyduje się na fikcyjne małżeństwo z kobietą, by zapobiec rozłące z Yusufem. Taki obrót spraw prowadzi do nowych konfliktów, ale również do powolnego budowania prawdziwej więzi między małżonkami.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

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