La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 483: Pia jest w coraz gorszym stanie, Santos chce zemścić się na Verze, a Curro tęskni za Martiną

Curro zaniepokojony stanem Martiny w 483. odcinku „La Promesy”

Curro bezustannie rozmyśla nad tragicznym losem Martiny, zamkniętej w murach placówki psychiatrycznej, a jej dramatyczne położenie spędza mu sen z powiek. Cały ten koszmar ma swoje źródło w mrocznych zdarzeniach po oskarżeniu kobiety o rzekome otrucie hrabiego de Ayali. Przypomnijmy, że już w 480. odsłonie serii młodzieniec odkrył szokującą prawdę o tym, że jego miłość została umieszczona w zakładzie zamkniętym.

Pía traci siły w kryjówce. 483. odcinek „La Promesy” ujawnia dramat kobiety

Jeszcze bardziej dramatyczny jest los Píi, która wciąż musi kryć się przed światem w jaskini. W 483. epizodzie widzowie zobaczą, jak jej zdrowie zacznie gwałtownie podupadać. Opadająca z sił kobieta wywoła ogromny strach u Jany i Maríi, które zrobią wszystko, by przywrócić jej resztki nadziei. Niestety, muszą działać w pełnej konspiracji, gdyż informacja o tym, że Pía wciąż żyje, musi pozostać pilnie strzeżonym sekretem.

Bezwzględna zemsta Santosa na Verze. Intryga w 483. odcinku „La Promesy”

Tymczasem nad głową Very zbierają się czarne chmury, gdyż Santos szykuje wymierzony w nią cios. Napięcie między tą dwójką rosło od dłuższego czasu. W 480. odcinku widzowie byli świadkami, jak Petra nakłaniała Santosa do wiary, że Vera bezczelnie drwi z jego uczuć, kontynuując spotkania z Lope. Teraz nadszedł czas na bezlitosną odpowiedź Santosa, co może zrujnować życie dziewczyny i sprowadzić na nią i jej ukochanego potężne problemy.

Tragiczny finał dla Virtudes. Utrata posady w 483. odcinku „La Promesy”

Dla Virtudes nadejdzie kolejny bolesny moment, kiedy zostanie brutalnie zwolniona z pracy u don Fermína. Już wcześniej jej życie było pełne zmartwień. Przypomnijmy, że w 481. odsłonie serialu Romulo obnażył jej winę przed matką, ujawniając kradzież kościelnego kielicha. Kobieta desperacko pragnęła zdobyć pieniądze, by przekonać teściów o swojej wypłacalności i odzyskać ukochanego synka, Adolfita. W 483. odcinku brak pracy spotęguje te dramatyczne kłopoty.

Spotkanie Cataliny i Manuela na rodzinnej kolacji w 483. odcinku „La Promesy”

W innej części pałacu Manuel zorganizuje rodzinną kolację, zapraszając na nią Catalinę. To wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia, zważając na niedawne, pełne napięcia spięcia skupione wokół dziewczyny. W 482. epizodzie Manuel nie krył swojego oburzenia wobec matki za to, że ta w brutalny sposób zaszkodziła dobremu imieniu siostry. Ponadto, w trakcie podwieczorku przygotowanego przez Margaritę pojawi się nieoczekiwanie księżna de Carril, co wywoła kolejne zaskoczenie w rezydencji La Promesa.

Kiedy obejrzeć 483. odcinek „La Promesy - pałacu tajemnic”?

Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów 483. odsłony „La Promesy - pałacu tajemnic” w środę, 23 września o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W tym epizodzie zobaczymy m.in. dramatyczne chwile Píi walczącej o przetrwanie, ogromny strach Curra o stan Martiny oraz potęgujące się tarapaty Virtudes i bezlitosną pułapkę zastawioną na Verę.

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