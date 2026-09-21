Dziedzictwo, odcinek 1033: Niebezpieczny wróg jest coraz bliżej. Nana i Poyraz połączą siły i ruszą jego tropem- ZDJĘCIA

Tajemnicza wiadomość postawi Poyraza na tropie w 1033. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz nie będzie mógł przejść obojętnie obok nowych doniesień. Anonim zdradzi mu, że człowiek winny jego odsiadki znajduje się tuż obok. To oznacza, że niebezpieczeństwo czyha wśród osób z jego kręgu, które do tej pory traktował jak przyjaciół. Poyraz zacznie bacznie obserwować swoich bliskich, by ustalić tożsamość wroga. Nie będzie musiał jednak działać w pojedynkę.

Nana pomoże mężowi znaleźć zdrajcę w 1033. odcinku „Dziedzictwa”

Nana wesprze męża w trudnych chwilach i wspólnie przeanalizują listę podejrzanych. Małżeństwo spróbuje odkryć, kto z ich otoczenia jest związany z więzienną przeszłością Poyraza. W zasadzie każdy może okazać się winny. Poyraz będzie musiał wykazać się wielką ostrożnością, by właściwie ocenić, komu ufać w tym trudnym czasie.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1033

Nowe odcinki tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” są emitowane codziennie o godzinie 16:00 w TVP1. Odcinek 1033. będzie miał swoją premierę w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Po emisji telewizyjnej, fani mogą obejrzeć odcinki w internecie na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

Turecki hit „Dziedzictwo” (oryginalnie Emanet) to historia pełna miłości, rodzinnych dramatów i trudnych wyborów. Mały Yusuf traci rodziców i trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana. Kiedy w ich życiu zjawia się Seher, skromna ciotka Yusufa, sytuacja nabiera barw. Mimo intryg wrogów, opiekunowie zbliżają się do siebie, a ich relacja staje się oparciem dla dziecka.

Kolejne sezony przynoszą dramatyczne zwroty akcji. Śmierć Yamana Kırımlı sprawia, że opieka nad małym Yusufem i spuścizną spoczywa na Nanie Maryam.

Problemy narastają, gdy Nana staje przed groźbą deportacji. Poyraz proponuje Nanie fikcyjny ślub, by ratować chłopca przed kolejną stratą. To wymuszone małżeństwo wywołuje nowe napięcia, emocje i buduje nieoczekiwane więzi.

W produkcji grają między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu