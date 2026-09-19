Panna młoda, odcinki 203-208: Beyza i Nusret trafią do więzienia! Yonca porwie swojego syna z rezydencji Cihana. Streszczenia od 21 do 26 września 2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 203 - poniedziałek, 21 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer po kłótni z Cihanem słyszy, jak Beyza obchodzi się z Cihanem Gururem bez czułości. Gdy Beyza wychodzi z pokoju dziecięcego, Hancer próbuje obciąć chłopcu kosmyk włosów do testu DNA, ale zostaje przyłapana z nożyczkami w dłoni. Beyza oskarża ją o próbę zabicia dziecka i wpada do gabinetu z nożem.

W czasie awantury Hancer ujawnia, że Beyza nigdy nie była w ciąży, a wyniki z komputera Yasemin należą do niej. Melih wyjaśnia, że Engin zdobył już włos Beyzy i chciał porównać go z włosem dziecka. Cihan wyrzuca Beyzę z gabinetu, a potem jedzie do Engina po wyjaśnienia. Mukadder decyduje się trzymać wspólny front z Beyzą i Gulsum. Słysząc zarzuty Cihana, Engin wyjawia, że być może to Beyza przyczyniła się do śmierci Yasemin.

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"Panna młoda" odcinek 204 - wtorek, 22 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Engin tłumaczy Cihanowi, skąd biorą się jego podejrzenia wobec Beyzy. Hancer podtrzymuje swoje słowa i nie wycofuje się z oskarżeń na temat kłamstw dziewczyny. Po naradzie z ojcem Beyza przychodzi do Cihana z propozycją układu. On zaczyna mieć wątpliwości, czy powinien jej ufać.

"Panna młoda" odcinek 205 - środa, 23 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Engin przekonuje Cihana, że Beyza może być zdolna do zbrodni.Wyjaśnia, że jego podejrzenia wobec Beyzy opiera na bransoletce znalezionej w domu Yasemin, tajemniczym badaniu ciążowym i wypadku, który Beyza spowodowała, rzekomo będąc w ciąży. Uważa, że Yasemin odkryła jej kłamstwo i mogła zginąć, zanim zdążyła ujawnić prawdę.

Mukadder żąda od Beyzy wyjaśnień w sprawie śmierci Yasemin. Tymczasem Cihan przeszukuje pokój żony, znajduje pudełko po biżuterii i pyta o brakującą bransoletkę. Mimo manipulacji Beyzy podpisuje umowę i oznajmia, że rano jadą na test. Gülşüm wyciąga spod materaca naszyjnik z tego samego kompletu i uświadamia sobie, że może ukrywać dowód morderstwa. Tymczasem plan z podmianą testów na rodzicielstwo nie wypala. Cihan nie daje się zbyć i stanowczo domaga się przeprowadzenia badań.

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"Panna młoda" odcinek 206 - czwartek, 24 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Nusret i Beyza otwierają grób Yoncy, ale nie znajdują w nim jej zwłok. Wkrótce kobieta zjawia się w rezydencji i porywa własnego syna - małego Cihana Gurura. Hancer chce ją wesprzeć finansowo i szuka sposobu, by pomóc jej stanąć na nogi. Cihan podwozi ją do bankomatu. W drodze między nimi wywiązuje się szczera rozmowa.

"Panna młoda" odcinek 207 - piątek, 25 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Yonca znika bez śladu razem z dzieckiem. Cihan zaczyna podejrzewać Beyzę o udział w porwaniu, podczas gdy Mukadder oskarża Nusreta. Sprawa trafia na policję i rusza dochodzenie. Hancer szybko łączy fakty i domyśla się, kto za tym stoi.

"Panna młoda" odcinek 208 - sobota, 26 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer ujawnia domownikom wszystko, czego dowiedziała się o Yoncy. Wyznaje Cihanowi, że poprzedniego wieczoru ukryła obecność Yoncy w starym domu. Opowiada, że kobieta przyszła z dużą czarną torbą, prosiła o dyskrecję i zniknęła, gdy Hancer poszła wypłacić dla niej pieniądze.

Nusret próbuje zapanować nad emocjami spiskowców, jednak sprawy szybko wymykają się spod kontroli. Cihan składa oficjalną skargę na Beyzę, a wkrótce potem ona i Nusret zostają zatrzymani i trafiają do aresztu. Beyza oskarża Hancer o oszczerstwa i grozi jej przy komisarzu, przez co trafia do celi. Nusret atakuje Cihana na komisariacie i również zostaje zatrzymany.

Tymczasem Mukadder odwiedza Deryę, ujawnia, że wie o jej współpracy z Yoncą przy szantażu, i próbuje wystraszyć ją tak, by doprowadziła ją do kryjówki porywaczki. Przerażona Derya rusza szukać Yoncy. W obliczu tych wydarzeń Cihan podejmuje też z Hancer szczerą rozmowę.