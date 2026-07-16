Panna młoda. Ciężarna Hancer powie Cihanowi, że urodzi jego dziecko, kiedy będzie chciał zabić Meliha. Na ten odcinek trzeba długo czekać - ZDJĘCIA

Tak Cihan pod koniec lipca w "Panna młoda" dowie się o ciąży Hancer!

Pod koniec lipca w tureckim serialu "Panna młoda" Cihan dowie się, że Hancer jest w ciąży. W 157 odcinku ukochana przy nim zemdleje i zawiezie ją do szpitala, gdzie wyda się, że spodziewa się dziecka. On jednak od razu zacznie snuć domysły, że nie jest ojcem. W tym czasie Hancer postanowi wyjechać ze Stambułu i przyjmie pomoc Meliha, który zaoferuje jej pieniądze. Będzie chciała jeszcze przed porodem zamieszkać na wsi, z dala od Cihana!

Zazdrość Cihana o Hancer tak go zaślepi, że w kolejnych odcinkach "Panny młodej" w lipcu zacznie desperacko szukać odpowiedzi na pytanie, kto jest ojcem dziecka byłej żony. Nawet swojemu przyjacielowi Enginowi powie, że to niemożliwe, by z nim zaszła w ciążę. A przecież spędzili razem noc przed jej odejściem z rezydencji i rozwodem.

Bliska relacja Hancer i Meliha, przyjaźń, która ich połączy, będzie dla Cihana wystarczającym dowodem na to, by to właśnie jego uznał za ojca dziecka!

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Ciężarna Hancer zacznie krwawić w 164 odcinku "Panna młoda", a Cihan zabierze ją do szpitala

A kiedy w 162 odcinku "Panna młoda" na początku sierpnia (emisja w TVP2 we wtorek, 4.08.2026), Melih pomoże Hancer uciec z domu brata Cemila, gdy ten na wieść o ciąży będzie chciał ją zmusić do małżeństwa z innym mężczyzną, omal nie dojdzie do tragedii. Bo wściekły Cemil, pewny tego, że Hancer uciekła do byłego męża, będzie chciał spalić rezydencję Develioglu.

Niedługo później, w 164 odcinku "Panna młoda" dojdzie do tragedii! Ciężarna Hancer zacznie krwawić i to Cihan znajdzie ją nieprzytomną w starym domu! Natychmiast zawiezie byłą żoną do szpitala. Na szczęście dziecko uda się uratować. Jednak to nie wystarczy, by Cihan uwierzył, że on jest ojcem.

Kiedy i w jaki sposób Hancer w "Panna młoda" powie Cihanowi, że to on jest ojcem dziecka?

W jednym z kolejnych odcinków "Panna młoda" w sierpniu Hancer zostawi na biurku Cihana notatnik, w którym opisze wszystko, co chce mu powiedzieć o ciąży i ich dziecku. Jednak biznesmen nie zdąży tego przeczytać! Bo dostanie sygnał, że Melih jest z Hancer w starym dom. On tymczasem przyjdzie do Sinem, by zobaczyć narzeczoną i zmusić ją do zejścia na dół.

Widząc Meliha zazdrosny i wściekły Cihan będzie przekonany, że przyszedł po Hancer. Najpierw go uderzy, a potem wyciągnie z domu i wyceluje w jego głowę lufę pistoletu. Przerażona Hancer nie mogą znieść okrucieństwa ukochanego, wypowie do Cihana jedno zdanie, że to on jest ojcem dziecka. A potem przyłoży jego rękę do swojego brzucha, by poczuł, jak rośnie w niej owoc ich miłości.