Panna młoda. Ciężarna Hancer powie Cihanowi, że urodzi jego dziecko, kiedy będzie chciał zabić Meliha. Na ten odcinek trzeba długo czekać - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-16 15:51

Fani tureckiego serialu "Panna młoda" muszą się uzbroić w cierpliwość, bo trzeba będzie długo czekać na odcinek, w którym Cihan dowie się, że to z nim Hancer jest w ciąży! Dopiero na początku sierpnia wszystko się wyjaśni. Ale zanim Hancer powie byłemu mężowi, że spodziewa się jego dziecka, że nigdy go nie zdradziła, owładnięty zazdrością biznesmen będzie chciał zabić Meliha. Powód? Będzie podejrzewał, że to on ojcem dziecka Hancer. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj kulisy tego odcinka"Panna młoda", który będzie trzymał w napięciu do końca!

Tak Cihan pod koniec lipca w "Panna młoda" dowie się o ciąży Hancer!

Pod koniec lipca w tureckim serialu "Panna młoda" Cihan dowie się, że Hancer jest w ciąży. W 157 odcinku ukochana przy nim zemdleje i zawiezie ją do szpitala, gdzie wyda się, że spodziewa się dziecka. On jednak od razu zacznie snuć domysły, że nie jest ojcem. W tym czasie Hancer postanowi wyjechać ze Stambułu i przyjmie pomoc Meliha, który zaoferuje jej pieniądze. Będzie chciała jeszcze przed porodem zamieszkać na wsi, z dala od Cihana! 

Zazdrość Cihana o Hancer tak go zaślepi, że w kolejnych odcinkach "Panny młodej" w lipcu zacznie desperacko szukać odpowiedzi na pytanie, kto jest ojcem dziecka byłej żony. Nawet swojemu przyjacielowi Enginowi powie, że to niemożliwe, by z nim zaszła w ciążę. A przecież spędzili razem noc przed jej odejściem z rezydencji i rozwodem. 

Bliska relacja Hancer i Meliha, przyjaźń, która ich połączy, będzie dla Cihana wystarczającym dowodem na to, by to właśnie jego uznał za ojca dziecka! 

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Ciężarna Hancer zacznie krwawić w 164 odcinku "Panna młoda", a Cihan zabierze ją do szpitala

A kiedy w 162 odcinku "Panna młoda" na początku sierpnia (emisja w TVP2 we wtorek, 4.08.2026), Melih pomoże Hancer uciec z domu brata Cemila, gdy ten na wieść o ciąży będzie chciał ją zmusić do małżeństwa z innym mężczyzną, omal nie dojdzie do tragedii. Bo wściekły Cemil, pewny tego, że Hancer uciekła do byłego męża, będzie chciał spalić rezydencję Develioglu. 

Niedługo później, w 164 odcinku "Panna młoda" dojdzie do tragedii! Ciężarna Hancer zacznie krwawić i to Cihan znajdzie ją nieprzytomną w starym domu! Natychmiast zawiezie byłą żoną do szpitala. Na szczęście dziecko uda się uratować. Jednak to nie wystarczy, by Cihan uwierzył, że on jest ojcem. 

Kiedy i w jaki sposób Hancer w "Panna młoda" powie Cihanowi, że to on jest ojcem dziecka?

W jednym z kolejnych odcinków "Panna młoda" w sierpniu Hancer zostawi na biurku Cihana notatnik, w którym opisze wszystko, co chce mu powiedzieć o ciąży i ich dziecku. Jednak biznesmen nie zdąży tego przeczytać! Bo dostanie sygnał, że Melih jest z Hancer w starym dom. On tymczasem przyjdzie do Sinem, by  zobaczyć narzeczoną i zmusić ją do zejścia na dół.

Widząc Meliha zazdrosny i wściekły Cihan będzie przekonany, że przyszedł po Hancer. Najpierw go uderzy, a potem wyciągnie z domu i wyceluje w jego głowę lufę pistoletu. Przerażona Hancer nie mogą znieść okrucieństwa ukochanego, wypowie do Cihana jedno zdanie, że to on jest ojcem dziecka. A potem przyłoży jego rękę do swojego brzucha, by poczuł, jak rośnie w niej owoc ich miłości. 

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