Panna młoda. Taki będzie koniec Beyzy w 3 sezonie. Wiemy już, co powie matce przed śmiercią - ZDJĘCIA

Kiedy Beyza umrze w serialu "Panna młoda"?

Finał 3 sezonu telewizyjnego hitu "Panna młoda" przyniósł widzom w Turcji kluczowy moment, na który liczyli – śmierć Beyzy. W końcu nadejdzie sprawiedliwość dla najgorzej odbieranej przez fanów postaci, która odpowiada za lawinę cierpień Cihana i Hancer. Okrutna intrygantka do ostatnich sekund nie odpuści próby zniszczenia ich uczucia.

Sytuacja wymknie się jej spod kontroli, gdy Hancer urodzi wymarzonego syna Cihana. Ta chwila zdeterminuje Beyzę do ostatecznego kroku – zabójstwa swojej przeciwniczki, ale ślepa żądza odwetu doprowadzi ją samą do upadku.

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Jaka będzie przyczyna śmierci Beyzy w "Panna młoda"?

Kluczowe dla tej postaci sceny rozgrywają się w oznaczonym w tureckiej wersji numerem 460 odcinku "Panna młoda". Co dokładnie doprowadzi do tragedii? Zanim stan Beyzy zostanie uznany w klinice za beznadziejny, Hancer wpadnie w starannie przygotowaną zasadzkę. Podczas konfrontacji obie kobiety spadną z klifu nad morzem. Choć doznają potężnych obrażeń, to Hancer zdobędzie się na tytaniczny wysiłek – wespnie się po skałach i ruszy w stronę lasu, by szukać ratunku.

Tymczasem funkcjonariusze policji, w asyście Cihana i marki Beyzy, zlokalizują konającą zbrodniarkę na brzegu. Nieco później Cihan odnajdzie w leśnej głuszy swoją ukochaną Hancer.

Ostatnie słowa Beyzy przed śmiercią do matki w 460 odcinku "Panna młoda"

Zaledwie parę godzin po przewiezieniu do szpitala, w 460 odcinku "Panna młoda", Beyza odda ostatnie tchnienie. Na ten sam oddział trafi także Hancer w ciężkim stanie, wokół której zgromadzą się bliscy. Oprócz Cihana pojawią się m.in. cudownie odnaleziona Esma, ciotka Sila, brat Cemil z Deryą, a także Metin i Sinem. Prawdziwy wstrząs wywoła jednak widok matki Beyzy, którą dotąd wszyscy uważali za martwą.

W tych pełnych napięcia scenach z odcinka 460 "Panna młoda" matka pojawi się przy łóżku konającej córki. Wtedy to z ust umierającej Beyzy padnie oskarżenie, które postawi Hancer w bardzo złym świetle. Skłamie ona bez skrupułów, wmawiając matce, że to Hancer celowo ją zrzuciła. Fakty prezentowały się zgoła inaczej – to atak Beyzy spowodował ich wspólny, fatalny upadek w przepaść.

Nawet o krok od własnego końca, jedynym celem zmarłej pozostanie wyrównanie rachunków z Hancer. Ostatnią wolą przekaże matce polecenie ostatecznego wyeliminowania wybranki serca Cihana.

Kiedy odcinek ze śmiercią Beyzy w serialu "Panna młoda" w TVP2?

Zgodnie z oryginalną, turecką numeracją śmierć Beyzy przypada na 460 odcinek "Panna młoda", ale widzowie w Polsce poczekają na niego ponad rok. Na ten moment Telewizja Polska potwierdziła emisję dwóch sezonów o łącznej liczbie 320 odcinków. Należy zaznaczyć, że sposób numeracji dla widzów TVP ulega przesunięciom ze względu na podział dłuższych odcinków oryginalnych. Oznacza to, że wprawdzie koniec Beyzy nastąpi przed finałem 3 sezonu, lecz numeracja w tego odcinka w polskiej telewizji będzie inna.