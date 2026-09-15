Panna młoda, odcinek 209. Yonca składa zeznania, a Mukkader idzie do Beyzy i Nusreta

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno na antenie TVP2, zajmując miejsce innej tureckiej produkcji, "Miłości i nadziei". Serial miał swoją światową premierę w Turcji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Poniżej prezentujemy szczegóły nadchodzącego, 209. odcinka.

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"Panna młoda" odcinek 209. Mukadder spotyka się z Beyzą w areszcie

W 209. odcinku telenoweli Mukadder wybiera się do aresztu, by złożyć wizytę Beyzie i Nusretowi. W tym samym czasie Derya odnajduje Yoncę i postanawia ją ostrzec. Yonca nawiązuje kontakt z Hancer, co skłania ją do podjęcia ostatecznej decyzji. Z kolei Sinem natrafia na list napisany przez Meliha. Na koniec Yonca udaje się na komisariat, gdzie składa oficjalne zeznania.

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"Panna młoda". Ile odcinków ma turecki serial na TVP2?

Telenowela "Panna młoda" zalicza się do grona bardzo długich produkcji. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 oryginalnych, dwugodzinnych odcinków. Ze względu na długość, stacja TVP2 dzieli je na krótsze epizody, co oznacza, że polscy widzowie obejrzą około dwukrotnie więcej odcinków. Biorąc pod uwagę, że serial wciąż powstaje w Turcji, całkowita liczba epizodów jest jeszcze nieznana. Polskich fanów czeka więc wieloletnia telenowela z Hançer i Cihanem w rolach głównych.

Obsada serialu "Panna młoda". Talya Çelebi jako Hançer

W głównych bohaterów, Hançer i Cihana, wcielają się odpowiednio Talya Çelebi oraz Cenan Çamyurdu. W obsadzie tureckiego serialu można zobaczyć także innych aktorów:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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