Panna młoda, odcinki 215-220. Beyza zabierze syna Yoncy po szokujących wynikach DNA. Cihan wyładuje się na Hancer. Streszczenia odcinków od 5 do 10 października

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-06 8:50

Początek października w serialu "Panna młoda" w odcinkach 215-220 upłynie pod znakiem sensacyjnych wydarzeń, które sprawią, że Beyza znów będzie górą. Wynik testu DNA syna Yoncy wykaże, że to dziecko Cihana. Jak to możliwe, skoro to nie biznesmen jest ojcem? Hancer i Engin nie uwierzą w to, co wykaże test na ojcostwo. Okaże się Mukadder przekupiła Yoncę, by dalej kłamała. Kiedy Beyza odbierze mężowi syna, wściekły Cihan wyładuje złość na Hancer. Zobacz dokładne streszczenia odcinków 215-220 "Panna młoda", których emisja w TVP2 od poniedziałku, 5 października, do soboty, 10 października!

"Panna młoda" odcinek 215 - poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Sila mimo zakazu wchodzi do sali tajemniczego pacjenta, ale zostaje przyłapana przez pracownika oddziału. Dowiaduje się, że mężczyzna od lat przebywa w szpitalu, nie ma znanego nazwiska, bywa agresywny, próbuje uciekać i wszyscy nazywają go Dziwakiem.

W domu Hasibe Hancer załamuje się z powodu pogarszającego się stanu kobiety, a Cihan pociesza ją pod deszczowym zadaszeniem. Scenę widzi Sinem, która pod wpływem słów Beyzy uznaje to za zdradę i oskarża Hancer o wykorzystywanie Meliha. Wieczorem Cihan ponownie zamyka Beyzę w kotłowni i zapowiada, że następnego dnia nadejdą wyniki testu.

Melih zmusza Sinem do rozmowy i wyjawia jej, że dziecko Hancer jest Cihana. Tłumaczy, że poślubił Hancer, by ją chronić, i prosi Sinem, by zachowała sekret do czasu wyników.

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"Panna młoda" odcinek 216 - wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Derya budzi się w zimnej komórce i obiecuje, że odda się w ręce sprawiedliwości oraz wyzna, że Yonca jest matką dziecka. Gdy Cemil i Emir znajdują ją na podwórku, wraca do domu, prosząc o herbatę, frytki i rozpalenie pieca. W firmie Hancer i Engin czekają na wiadomość od Cihana, który odebrał wyniki DNA.

Cihan wzywa Yigita i każe sprowadzić Nusreta do rezydencji. Przerażony Nusret bierze ze sobą pistolet. W domu Mukadder, Sinem, Beyza, Gülşüm i Fadime czekają na ogłoszenie wyników. Beyza próbuje uciec, ale przed drzwiami spotyka ojca i Cihana. Tymczasem Sila przeszukuje szpitalne archiwum i odkrywa, że tajemniczy Dziwak może być żyjącym synem Mukadder.

W salonie Cihan otwiera kopertę. Beyza odczytuje wynik: DNA dziecka w 99% pokrywa się z jej próbką. Cihan, przekonany o zdradzie Hancer, wychodzi w milczeniu.

"Panna młoda" odcinek 217 - środa, 7 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Po ogłoszeniu wyników DNA Mukadder grozi Hancer i Enginowi sądem. Beyza, Nusret i Mukadder triumfują. Cihan w pokoju dziecięcym przeprasza Cihana Gurura za to, że w niego zwątpił. W starym domu Engin, Hancer i Melih próbują zrozumieć wynik testu. Engin dowiaduje się, że Yonca zmieniła zeznania: twierdzi, że poroniła i porwała dziecko z zazdrości o Beyzę.

Tymczasem okazuje się, że Mukadder przekupiła Yoncę pieniędzmi i obiecała jej nowe życie, a w zamian kobieta ma podtrzymać kłamstwo oraz spotykać się z dzieckiem. Yonca kupuje salon fryzjerski, czym doprowadza Deryę do furii. Wieczorem Melih i Sinem rozmawiają o sekrecie ciąży Hancer. Melih prosi ją, by milczała, i zapowiada, że nie zostawi Hancer, bo dał jej słowo.

"Panna młoda" odcinek 218 - czwartek, 8 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Beyza odbiera Cihanowi dziecko i grozi, że kiedy Cihan Gurur dorośnie, pokaże mu kajdanki oraz opowie, jak ojciec zamknął ją w kotłowni. Następnego dnia Hancer próbuje porozmawiać z Cihanem, ale on oskarża ją o zniszczenie jego relacji z synem i oznajmia, że wymazał ją ze swojego życia.

Wtedy Beyza dzwoni do niego z zewnątrz, pokazuje wózek z dzieckiem i przypomina umowę: skoro test wskazał ją jako matkę, Cihan ma się rozwieść i nigdy więcej nie zobaczyć syna. Po rozłączeniu Cihan rusza jej szukać. Beyza z walizką i dzieckiem odwiedza Nusreta, ujawnia, że chce wykorzystać podpisaną umowę przeciwko Cihanowi, a potem przenosi się do Yoncy.

Cihan wpada do mieszkania Nusreta, lecz nie znajduje ani Beyzy, ani dziecka. Nusret wypomina mu podpisaną umowę i zapowiada walkę w sądzie.

"Panna młoda" odcinek 219 - piątek, 9 października 2026 r.o godz. 17.20 w TVP2

Beyza ukrywa się z Cihanem Gururem u Yoncy i zmusza ją, by pozwoliła jej zostać. Grozi, że porzuci dziecko przy śmietniku, jeśli Yonca odmówi, a potem z satysfakcją odsłuchuje wiadomość Cihana i czeka, aż mężczyzna padnie przed nią na kolana

. W firmie Cihan traci panowanie nad sobą i uderza Engina. Hancer bierze winę na siebie, ale Cihan mówi jej, że przez nią stracił syna, i każe jej zniknąć z jego życia. Derya odkrywa, że salon fryzjerski jednak jest wolny, więc znów zaczyna wierzyć w swoje marzenie. Sinem spotyka się z Melihem i mówi mu, że rozwód Cihana i Beyzy może dać szansę także im. Melih wyznaje, że zawsze kochał tylko ją.

Sila opatruje pobitego Engina, a potem znajduje w jego szufladzie elegancki prezent: granatowe pudełko z delikatnym, kwiatowym szalikiem i kopertą.

"Panna młoda" odcinek 220 - sobota, 10 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Beyza odpowiada na wiadomość Hancer i zwabia ją do parku, gdzie zamiast spotkania zostawia kopertę z pozwem rozwodowym przeciwko Cihanowi. Hancer przekazuje dokument Cihanowi, ale ten wybucha gniewem, oskarża ją o wtrącanie się w jego sprawy z Beyzą i sugeruje, że robi wszystko, by być blisko niego. Hancer nie wytrzymuje, policzkuje go i oznajmia, że jej dziecko ma już ojca, po czym odchodzi.

Tymczasem przeziębiony Engin opowiada Sili o sprawie doktor Fusun Kaby, związanej z dawnym leczeniem Hancer. Sila sprawdza lekarkę w internecie i odkrywa informacje o fałszowaniu wyników DNA oraz trop prowadzący do Mukadder. Cihan spotyka się z adwokatką Beyzy, która pokazuje podpisaną umowę, straszy go utratą prawa do dziecka i wzmacnia pozycję swojej klientki. Nusret dobija Cihana, zapowiadając, że teraz to on będzie cierpiał.

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