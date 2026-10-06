Panna młoda, odcinki 215-220. Beyza zabierze syna Yoncy po szokujących wynikach DNA. Cihan wyładuje się na Hancer. Streszczenia odcinków od 5 do 10 października

"Panna młoda" odcinek 215 - poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Sila mimo zakazu wchodzi do sali tajemniczego pacjenta, ale zostaje przyłapana przez pracownika oddziału. Dowiaduje się, że mężczyzna od lat przebywa w szpitalu, nie ma znanego nazwiska, bywa agresywny, próbuje uciekać i wszyscy nazywają go Dziwakiem.

W domu Hasibe Hancer załamuje się z powodu pogarszającego się stanu kobiety, a Cihan pociesza ją pod deszczowym zadaszeniem. Scenę widzi Sinem, która pod wpływem słów Beyzy uznaje to za zdradę i oskarża Hancer o wykorzystywanie Meliha. Wieczorem Cihan ponownie zamyka Beyzę w kotłowni i zapowiada, że następnego dnia nadejdą wyniki testu.

Melih zmusza Sinem do rozmowy i wyjawia jej, że dziecko Hancer jest Cihana. Tłumaczy, że poślubił Hancer, by ją chronić, i prosi Sinem, by zachowała sekret do czasu wyników.

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"Panna młoda" odcinek 216 - wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Derya budzi się w zimnej komórce i obiecuje, że odda się w ręce sprawiedliwości oraz wyzna, że Yonca jest matką dziecka. Gdy Cemil i Emir znajdują ją na podwórku, wraca do domu, prosząc o herbatę, frytki i rozpalenie pieca. W firmie Hancer i Engin czekają na wiadomość od Cihana, który odebrał wyniki DNA.

Cihan wzywa Yigita i każe sprowadzić Nusreta do rezydencji. Przerażony Nusret bierze ze sobą pistolet. W domu Mukadder, Sinem, Beyza, Gülşüm i Fadime czekają na ogłoszenie wyników. Beyza próbuje uciec, ale przed drzwiami spotyka ojca i Cihana. Tymczasem Sila przeszukuje szpitalne archiwum i odkrywa, że tajemniczy Dziwak może być żyjącym synem Mukadder.

W salonie Cihan otwiera kopertę. Beyza odczytuje wynik: DNA dziecka w 99% pokrywa się z jej próbką. Cihan, przekonany o zdradzie Hancer, wychodzi w milczeniu.

"Panna młoda" odcinek 217 - środa, 7 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Po ogłoszeniu wyników DNA Mukadder grozi Hancer i Enginowi sądem. Beyza, Nusret i Mukadder triumfują. Cihan w pokoju dziecięcym przeprasza Cihana Gurura za to, że w niego zwątpił. W starym domu Engin, Hancer i Melih próbują zrozumieć wynik testu. Engin dowiaduje się, że Yonca zmieniła zeznania: twierdzi, że poroniła i porwała dziecko z zazdrości o Beyzę.

Tymczasem okazuje się, że Mukadder przekupiła Yoncę pieniędzmi i obiecała jej nowe życie, a w zamian kobieta ma podtrzymać kłamstwo oraz spotykać się z dzieckiem. Yonca kupuje salon fryzjerski, czym doprowadza Deryę do furii. Wieczorem Melih i Sinem rozmawiają o sekrecie ciąży Hancer. Melih prosi ją, by milczała, i zapowiada, że nie zostawi Hancer, bo dał jej słowo.

"Panna młoda" odcinek 218 - czwartek, 8 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Beyza odbiera Cihanowi dziecko i grozi, że kiedy Cihan Gurur dorośnie, pokaże mu kajdanki oraz opowie, jak ojciec zamknął ją w kotłowni. Następnego dnia Hancer próbuje porozmawiać z Cihanem, ale on oskarża ją o zniszczenie jego relacji z synem i oznajmia, że wymazał ją ze swojego życia.

Wtedy Beyza dzwoni do niego z zewnątrz, pokazuje wózek z dzieckiem i przypomina umowę: skoro test wskazał ją jako matkę, Cihan ma się rozwieść i nigdy więcej nie zobaczyć syna. Po rozłączeniu Cihan rusza jej szukać. Beyza z walizką i dzieckiem odwiedza Nusreta, ujawnia, że chce wykorzystać podpisaną umowę przeciwko Cihanowi, a potem przenosi się do Yoncy.

Cihan wpada do mieszkania Nusreta, lecz nie znajduje ani Beyzy, ani dziecka. Nusret wypomina mu podpisaną umowę i zapowiada walkę w sądzie.

"Panna młoda" odcinek 219 - piątek, 9 października 2026 r.o godz. 17.20 w TVP2

Beyza ukrywa się z Cihanem Gururem u Yoncy i zmusza ją, by pozwoliła jej zostać. Grozi, że porzuci dziecko przy śmietniku, jeśli Yonca odmówi, a potem z satysfakcją odsłuchuje wiadomość Cihana i czeka, aż mężczyzna padnie przed nią na kolana

. W firmie Cihan traci panowanie nad sobą i uderza Engina. Hancer bierze winę na siebie, ale Cihan mówi jej, że przez nią stracił syna, i każe jej zniknąć z jego życia. Derya odkrywa, że salon fryzjerski jednak jest wolny, więc znów zaczyna wierzyć w swoje marzenie. Sinem spotyka się z Melihem i mówi mu, że rozwód Cihana i Beyzy może dać szansę także im. Melih wyznaje, że zawsze kochał tylko ją.

Sila opatruje pobitego Engina, a potem znajduje w jego szufladzie elegancki prezent: granatowe pudełko z delikatnym, kwiatowym szalikiem i kopertą.

"Panna młoda" odcinek 220 - sobota, 10 października 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2

Beyza odpowiada na wiadomość Hancer i zwabia ją do parku, gdzie zamiast spotkania zostawia kopertę z pozwem rozwodowym przeciwko Cihanowi. Hancer przekazuje dokument Cihanowi, ale ten wybucha gniewem, oskarża ją o wtrącanie się w jego sprawy z Beyzą i sugeruje, że robi wszystko, by być blisko niego. Hancer nie wytrzymuje, policzkuje go i oznajmia, że jej dziecko ma już ojca, po czym odchodzi.

Tymczasem przeziębiony Engin opowiada Sili o sprawie doktor Fusun Kaby, związanej z dawnym leczeniem Hancer. Sila sprawdza lekarkę w internecie i odkrywa informacje o fałszowaniu wyników DNA oraz trop prowadzący do Mukadder. Cihan spotyka się z adwokatką Beyzy, która pokazuje podpisaną umowę, straszy go utratą prawa do dziecka i wzmacnia pozycję swojej klientki. Nusret dobija Cihana, zapowiadając, że teraz to on będzie cierpiał.

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