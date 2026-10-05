Panna młoda, odcinek 230. Cihan spędza noc z Hancer, a Beyza planuje odnowienie ich ślubu

„Panna młoda” zadebiutowała w TVP2 w styczniu 2026 roku, zastępując „Miłość i nadzieję”. Turecka produkcja, emitowana oryginalnie od 2024 roku, szybko zdobyła polską widownię. Co wydarzy się u głównych bohaterów? Przedstawiamy streszczenie 230. odcinka.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

Co się wydarzy w 230. odcinku „Panny młodej”?

Hancer i Cihan spędzają noc w leśnej chatce. Tymczasem Derya wpada w pułapkę własnej intrygi. Sinem postanawia zamieszkać z Melihem i podejmuje decyzję o przeprowadzce. Z kolei Beyza zaprasza Hancer na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cihanem.

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Kto występuje w tureckim serialu „Panna młoda”?

Główne role w serialu grają Talya Çelebi (Hançer) i Türkseve (Cihan). W produkcji występują także:

Can Tarakçı (Cemil)

Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (Gülsüm)

Elif Çapkin (Yonca)

Ceren Yuksekkaya (Derya)

Sidal Damar (Sinem)

Günes Ebrar Özgül (Mine)

Türker Kantar (Emir)

Çisel Kuskan (Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)

Ile odcinków ma „Panna młoda”? Kiedy finał w Polsce?

„Panna młoda” należy do najdłuższych tureckich tasiemców. Obecnie składa się z trzech sezonów i 325 odcinków. Z uwagi na długość oryginalnych epizodów (ok. 2 godzin), polska wersja zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków. Produkcja w Turcji jest kontynuowana, więc ostateczna liczba pozostaje nieznana. Widzowie w Polsce mogą spodziewać się wieloletniej emisji przygód Hançer i Cihana.

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