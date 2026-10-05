Panna młoda, odcinek 230. Cihan spędza noc z Hancer, a Beyza planuje odnowienie ich ślubu

Kasia Kowalska
2026-10-05 13:15

Serial „Panna młoda” przedstawia losy Hancer, która z powodu problemów finansowych zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cihanem. Układ z czasem zamienia się w prawdziwą miłość. Co wydarzy się w 230. odcinku tureckiego hitu? Emisję zaplanowano na czwartek, 22 października.

Hancer z serialu Panna młoda patrzy z niepokojem przed siebie. O losach bohaterów przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

„Panna młoda” zadebiutowała w TVP2 w styczniu 2026 roku, zastępując „Miłość i nadzieję”. Turecka produkcja, emitowana oryginalnie od 2024 roku, szybko zdobyła polską widownię. Co wydarzy się u głównych bohaterów? Przedstawiamy streszczenie 230. odcinka.

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Co się wydarzy w 230. odcinku „Panny młodej”?

Hancer i Cihan spędzają noc w leśnej chatce. Tymczasem Derya wpada w pułapkę własnej intrygi. Sinem postanawia zamieszkać z Melihem i podejmuje decyzję o przeprowadzce. Z kolei Beyza zaprasza Hancer na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cihanem.

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Kto występuje w tureckim serialu „Panna młoda”?

Główne role w serialu grają Talya Çelebi (Hançer) i Türkseve (Cihan). W produkcji występują także:

  • Can Tarakçı (Cemil)
  • Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (Gülsüm)
  • Elif Çapkin (Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (Derya)
  • Sidal Damar (Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (Mine)
  • Türker Kantar (Emir)
  • Çisel Kuskan (Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)

Ile odcinków ma „Panna młoda”? Kiedy finał w Polsce?

„Panna młoda” należy do najdłuższych tureckich tasiemców. Obecnie składa się z trzech sezonów i 325 odcinków. Z uwagi na długość oryginalnych epizodów (ok. 2 godzin), polska wersja zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków. Produkcja w Turcji jest kontynuowana, więc ostateczna liczba pozostaje nieznana. Widzowie w Polsce mogą spodziewać się wieloletniej emisji przygód Hançer i Cihana.

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