Panna młoda, odcinek 230. Cihan spędza noc z Hancer, a Beyza planuje odnowienie ich ślubu

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„Panna młoda” zadebiutowała w TVP2 w styczniu 2026 roku, zastępując „Miłość i nadzieję”. Turecka produkcja, emitowana oryginalnie od 2024 roku, szybko zdobyła polską widownię. Co wydarzy się u głównych bohaterów? Przedstawiamy streszczenie 230. odcinka.
Co się wydarzy w 230. odcinku „Panny młodej”?
Hancer i Cihan spędzają noc w leśnej chatce. Tymczasem Derya wpada w pułapkę własnej intrygi. Sinem postanawia zamieszkać z Melihem i podejmuje decyzję o przeprowadzce. Z kolei Beyza zaprasza Hancer na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cihanem.
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Kto występuje w tureckim serialu „Panna młoda”?
Główne role w serialu grają Talya Çelebi (Hançer) i Türkseve (Cihan). W produkcji występują także:
- Can Tarakçı (Cemil)
- Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (Gülsüm)
- Elif Çapkin (Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (Derya)
- Sidal Damar (Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (Mine)
- Türker Kantar (Emir)
- Çisel Kuskan (Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)
Ile odcinków ma „Panna młoda”? Kiedy finał w Polsce?
„Panna młoda” należy do najdłuższych tureckich tasiemców. Obecnie składa się z trzech sezonów i 325 odcinków. Z uwagi na długość oryginalnych epizodów (ok. 2 godzin), polska wersja zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków. Produkcja w Turcji jest kontynuowana, więc ostateczna liczba pozostaje nieznana. Widzowie w Polsce mogą spodziewać się wieloletniej emisji przygód Hançer i Cihana.
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