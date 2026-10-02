Splątane losy, odcinek 60: Wielka tajemnica Halila wyjdzie na jaw. Ayfer odkryje, co zrobił z domem - ZDJĘCIA

Ayfer poznaje prawdę w 60. odcinku "Splątanych losów"

Już od 45. epizodu „Splątanych losów” Ayfer czuła, że Halil ma przed nią sekrety. Zdecydowała się wtedy na śledzenie męża, próbując dociec prawdy. Z czasem okazało się, że mężczyzna był szantażowany przez Remziego, który domagał się pięciu milionów za milczenie w sprawie Tahsina. Halil nie powiedział też Münevver, że jej córka Pakize leży w śpiączce. Każdą z tych spraw próbował rozwiązać samodzielnie, nie angażując najbliższych.

Przełom nastąpi w 60. odcinku „Splątanych losów”, gdy Ayfer odkryje, jak daleko posunął się jej mąż. Kobieta podczas wizyty w banku dowie się, że Halil zaciągnął pożyczkę pod zastaw ich nieruchomości. Ta wiadomość zupełnie ją zdruzgocze. Zszokowana i wściekła wróci do domu, by natychmiast rozmówić się z mężem. Ayfer nie będzie w stanie pojąć, jak Halil mógł bez jej wiedzy obciążyć ich wspólny dobytek i zaryzykować utratę dachu nad głową.

Kiedy obejrzeć 60. odcinek "Splątanych losów"?

Premiera 60. epizodu „Splątanych losów” zaplanowana jest na wtorek, 6 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o 14:00 na antenie TVP1. Dla osób, które przegapią transmisję telewizyjną, odcinek będzie dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i bohaterowie tureckiej telenoweli "Splątane losy"

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalny tytuł to Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci, zamożnej i chłodnej w obyciu mieszkanki Stambułu. Jej rutyna zostaje zburzona, gdy pewnego dnia pod jej drzwiami staje pięcioletnia Mine. Kobieta dowiaduje się, że dziewczynka jest jej wnuczką. To wydarzenie skłania Münevver do poszukiwań swojej córki Pakize, z którą od lat była skłócona. Równolegle serial ukazuje rozwijającą się relację między pielęgniarką Yasemin a doktorem Burakiem.

W rolach głównych występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı odgrywająca Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt grający Halila

Yeşim Ceylan w roli Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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