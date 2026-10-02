Panna młoda, odcinek 225. Przygotowania do zaręczyn i zaskakujące zachowanie Hancer

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Turecka produkcja "Panna młoda" to nowa propozycja, którą stacja TVP2 zaoferowała swoim widzom. Premiera tego serialu w Turcji miała miejsce w 2024 roku, a na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku. W ofercie programowej zajął on miejsce "Miłości i nadziei". Czego możemy spodziewać się po dalszych losach głównych bohaterów? Poniżej znajdziecie szczegóły 225. epizodu.
"Panna młoda" odcinek 225 – co się wydarzy? Oglądaj 16 października
W 225. odcinku Cihan nie kryje zaskoczenia, że Hancer przystała na warunki stawiane przez Beyzę. Tymczasem pełną parą ruszają przygotowania do uroczystości zaręczyn. Z kolei Sinem usilnie przekonuje Meliha, by powstrzymał Hancer przed wzięciem udziału w tym wydarzeniu. Równolegle Sila usiłuje zastawić pułapkę na tajemniczą "specjalistkę", z którą Beyza miała w przeszłości niejasne kontakty.
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"Panna młoda" – ile potrwa serial i kiedy finał w TVP?
"Panna młoda" to jeden z dłuższych formatów z Turcji. Na ten moment składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 oryginalnych odcinków. Z uwagi na fakt, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, polscy nadawcy decydują się na ich dzielenie. W efekcie liczba epizodów ulega podwojeniu. Trzeba mieć na uwadze, że produkcja wciąż powstaje, więc ostateczna ilość odcinków nie jest znana. Jedno jest pewne: na pożegnanie z Hançer i Cihanem w Polsce przyjdzie nam poczekać ładnych parę lat.
"Panna młoda" – kto gra w serialu? Poznaj obsadę
W główne postaci wcielają się Talya Çelebi, która gra Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Kogo jeszcze możemy oglądać na ekranie?
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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