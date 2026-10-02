Panna młoda, odcinek 225. Przygotowania do zaręczyn i zaskakujące zachowanie Hancer

Turecka produkcja "Panna młoda" to nowa propozycja, którą stacja TVP2 zaoferowała swoim widzom. Premiera tego serialu w Turcji miała miejsce w 2024 roku, a na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku. W ofercie programowej zajął on miejsce "Miłości i nadziei". Czego możemy spodziewać się po dalszych losach głównych bohaterów? Poniżej znajdziecie szczegóły 225. epizodu.

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"Panna młoda" odcinek 225 – co się wydarzy? Oglądaj 16 października

W 225. odcinku Cihan nie kryje zaskoczenia, że Hancer przystała na warunki stawiane przez Beyzę. Tymczasem pełną parą ruszają przygotowania do uroczystości zaręczyn. Z kolei Sinem usilnie przekonuje Meliha, by powstrzymał Hancer przed wzięciem udziału w tym wydarzeniu. Równolegle Sila usiłuje zastawić pułapkę na tajemniczą "specjalistkę", z którą Beyza miała w przeszłości niejasne kontakty.

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"Panna młoda" – ile potrwa serial i kiedy finał w TVP?

"Panna młoda" to jeden z dłuższych formatów z Turcji. Na ten moment składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 oryginalnych odcinków. Z uwagi na fakt, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, polscy nadawcy decydują się na ich dzielenie. W efekcie liczba epizodów ulega podwojeniu. Trzeba mieć na uwadze, że produkcja wciąż powstaje, więc ostateczna ilość odcinków nie jest znana. Jedno jest pewne: na pożegnanie z Hançer i Cihanem w Polsce przyjdzie nam poczekać ładnych parę lat.

"Panna młoda" – kto gra w serialu? Poznaj obsadę

W główne postaci wcielają się Talya Çelebi, która gra Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Kogo jeszcze możemy oglądać na ekranie?

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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