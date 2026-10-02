Panna młoda, odcinek 225. Przygotowania do zaręczyn i zaskakujące zachowanie Hancer

Kasia Kowalska
2026-10-02 11:45

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to historia Hancer, dziewczyny, która by uratować brata, zgadza się na małżeństwo z bogatym Cihanem. Z czasem ten biznesowy układ przeradza się w prawdziwe uczucie. Co czeka nas w 225. odcinku, który zobaczymy w piątek 16 października? Sprawdźcie!

Panna młoda, odcinek 225
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka produkcja "Panna młoda" to nowa propozycja, którą stacja TVP2 zaoferowała swoim widzom. Premiera tego serialu w Turcji miała miejsce w 2024 roku, a na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku. W ofercie programowej zajął on miejsce "Miłości i nadziei". Czego możemy spodziewać się po dalszych losach głównych bohaterów? Poniżej znajdziecie szczegóły 225. epizodu.

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"Panna młoda" odcinek 225 – co się wydarzy? Oglądaj 16 października

W 225. odcinku Cihan nie kryje zaskoczenia, że Hancer przystała na warunki stawiane przez Beyzę. Tymczasem pełną parą ruszają przygotowania do uroczystości zaręczyn. Z kolei Sinem usilnie przekonuje Meliha, by powstrzymał Hancer przed wzięciem udziału w tym wydarzeniu. Równolegle Sila usiłuje zastawić pułapkę na tajemniczą "specjalistkę", z którą Beyza miała w przeszłości niejasne kontakty.

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"Panna młoda" – ile potrwa serial i kiedy finał w TVP?

"Panna młoda" to jeden z dłuższych formatów z Turcji. Na ten moment składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 oryginalnych odcinków. Z uwagi na fakt, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, polscy nadawcy decydują się na ich dzielenie. W efekcie liczba epizodów ulega podwojeniu. Trzeba mieć na uwadze, że produkcja wciąż powstaje, więc ostateczna ilość odcinków nie jest znana. Jedno jest pewne: na pożegnanie z Hançer i Cihanem w Polsce przyjdzie nam poczekać ładnych parę lat.

"Panna młoda" – kto gra w serialu? Poznaj obsadę

W główne postaci wcielają się Talya Çelebi, która gra Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Kogo jeszcze możemy oglądać na ekranie?

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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