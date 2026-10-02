M jak miłość. Dzięki niemu Marysia w końcu pozbiera się po zdradzie Artura. Tajemniczy Jerzy sprawi, że znów będzie szczęśliwa - WIDEO

Dramat Marysi po odkryciu kolejnego romansu Artura w "M jak miłość"!

W nowych odcinkach "M jak miłość" ponownie skrzywdzona przez Artura, Marysia w końcu stanie na nogi. Rogowska w końcu przestanie rozpaczać po kolejnym romansie swojego niewiernego męża, który po Teresie (Dominika Łakomska), zdradzi ją jeszcze i z Joanną (Dominika Sakowicz) i wreszcie się pozbiera. Najpierw dla pozorów na ślubie Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg), aby nie psuć im uroczystości, a potem już naprawdę.

Choć to wcale nie przyjdzie jej łatwo, bo bezpośrednio przed nim, jak i tuż po nim, gdy zdradziecki Artur w końcu się wyprowadzi, Marysi będzie szczególnie ciężko. Rogowska stanie się wrakiem człowieka i nie będzie mieć na nic ochoty, przez co Barbara (Teresa Lipowska) już na poważnie zacznie się o nią martwić.

Do tego stopnia, że zacznie nakłaniać córkę, aby dała niewiernemu mężowi kolejną szansę. Ale po zachowaniu Artura i konfrontacji z jego kochanką, nie będzie już o tym mowy. Szczególnie, że życie napisze dla Marysi już zupełnie inny scenariusz w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Zdradzona Rogowska odżyje na Mazurach w odcinkach "M jak miłość" w listopadzie

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) postanowią wysłać Marysię do spa na Mazurach, aby Rogowska mogła nieco odetchnąć po ostatnich dramatycznych wydarzeniach. Szczególnie, że wówczas jeszcze wciąż będzie przeżywać życiowy kryzys, z czego zwierzy się jedynie Krysi (Hanna Mikuć). Dzieciaki będą przekonane, że ten wyjazd pomoże ich matce i wcale się nie pomylą!

- Miłość może być do psa, kota. Miłość może być do przyrody, świata. Może być miłość do lawendy. Miłość może być do drugiej osoby. Na pewno jest do dzieci. Ale myślę, że w tej podróży przez życie najważniejsza jest miłość do samego siebie. To jest clou programu - przyznała Małgorzata Pieńkowska w "Kulisach M jak miłość".

Wszystko przez to, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w listopadzie Marysia wreszcie pozbiera się po kolejnym romansie Artura i na Mazurach odzyska radość życia wśród otaczającej przyrody i zwierząt. Ale nie tylko, bo i w jej życiu pojawi się nowy mężczyzna Jerzy Wielicki (Marcin Kwaśny), któremu Rogowska uratuje życie, a on postawi jej się za to odwdzięczyć bukietem pięknych czerwonych róż i randką, którą przerwie im zazdrosny Artur!

- Nie wiem jak się pani odwdzięczyć. Uratowała mi pani życie - wyzna jej Jerzy.

Szczęśliwa Marysia wróci do Grabiny w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Aż w końcu w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zregenerowana, a co najważniejsze wreszcie radosna Marysia wróci do rodzinnego domu Mostowiaków w Grabinie, gdzie powitają ją stęsknione dzieci - Paweł (Rafał Mroczek), Basia (Karina Woźniak) i jej przybrana córka Agnes (Amanda Mincewicz), w których wciąż będzie mieć oparcie.

Ale to w nowych odcinkach "M jak miłość" już nie będzie jej potrzebne, bo Rogowska w końcu stanie na nogi i zacznie zupełnie nowe i szczęśliwe życie, w którym nie będzie już miejsca na płacz i smutek po zdradzieckim i niewiernym mężu!

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M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!