M jak miłość, odcinek 1945: Joanna pokaże się Arturowi z innym facetem! Nie bez powodu zacznie się spotykać ze starszym lekarzem ZDJĘCIA

Nowy facet z Joanną w 1945 odcinku "M jak miłość". To straszy lekarz z Gródka!

Takiej wizyty Artur w 1945 odcinku "M jak miłość" nie będzie się spodziewał. Kilka godzin po tym, jak Joanna spróbuje go namówić na wspólną ucieczkę z Grabiny, nowe życie z dala od Marysi (Małgorzata Pieńkowska), lecz on odmówi, bo zostanie z żoną, kochanka Rogowskiego wpadnie na iście szatański plan! Przyjdzie do przychodni Artura z innym mężczyzną. To będzie lekarz Wojtek, którego poznała, kiedy zaczęła pracę w szpitalu w Gródku.

Na widok Joanny i Wojtka w 1945 odcinku "M jak miłość" Artur z trudem ukryje zmieszanie. Będzie próbował udawać przed kolegą, że nic go z młodziutką kardiolożką nie łączy. Na tyle przekonująco, że Wojtek zacznie namawiać Rogowskiego na udział w imprezie z okazji otwarcia nowej części szpitala.

Nieświadomy tego, że Joanna wykorzystała go, żeby zobaczyć się z kochankiem, nie wzbudzając przy tym podejrzeń Marysi i nikogo z przychodni.

- Zajechaliśmy po drodze, żeby cię zgarnąć, ale od razu przyznaję,że to nie mój pomysł tylko Joasi... Ale doktorze tak nie może być. Co to za jakieś miganie się? Nowe skrzydło szpitala to także twoja zasługa. Nie wyobrażamy sobie, że może cię nie być na otwarciu. Stary... - wyjaśni Wojtek, który w 1945 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał pojęcia o romansie Artura i Joanny.

- Słuchajcie, to jest bardzo miłe, że pamiętaliście, ale mam dzisiaj pacjentów do późna i nie dam rady - wykręci się Rogowski.

- Może jednak uda ci się dołączyć do nas po dyżurze. Byłoby miło, gdybyś wpadł chociaż na chwilę - Joanna nie przyjmie odmowy ukochanego.

- Po dyżurze to ja mam bardzo dużo pracy papierkowej, więc nie dam rady... Ale myślami będę z wami... - zapewni Artur, rzucając Joannie tylko nic nieznaczące spojrzenie. Ona będzie jednak wpatrzona w niego jak w obrazek.

- Skoro tak, to nie będziemy przeszkadzać. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce... - Wojtek na pożegnanie uściska Arturowi dłoń i zabierze Joannę z jego gabinetu.

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Wpadka Joanny i lekarza Wojtka przed Marysią w 1945 odcinku "M jak miłość"

Przed przychodnią Joanna i starszy lekarz w 1945 odcinku "M jak miłość" wpadną jednak na Marysię, której Wojtek wyjaśni cel wizyty w wiejskiej przychodni. Spanikowana kochanka Artura nie będzie bowiem wiedziała, co powiedzieć.

- Witaj Marysiu, usiłowaliśmy namówić Artura, żeby wpadł na otwarcie nowej części szpitala, ale jest nieugięty... Dostaliście zaproszenie?

- Tak, tak owszem...

- A może ty Artura przekonasz? On ciągle marudzi, że jest zajęty, że nie ma czasu. Może chociaż wpadniecie wieczorem na imprezę?

- Ma dość zajęty grafik...

- No tak, dokładnie to nam powiedział. Przepraszam, nie będziemy dłużej zawracać ci głowy. Pójdziemy już... - zakończy Joanna, żeby uciec przed Marysią.

Po chwili w 1945 odcinku "M jak miłość" Artur dostanie od Joanny SMS-a z wyjaśnieniami, dlaczego tak nagle, bez zapowiedzi przyjechała do przychodni z Wojtkiem.

"Przepraszam, namówiłam Wojtka, bo chciałam cię chociaż przez chwilę zobaczyć".

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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