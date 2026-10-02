M jak miłość, odcinek 1949: Marcin nie zniesie już kolejnego wybuchu zazdrości Kamy! To będzie koniec szczęścia Chodakowskich

Kama znów wybuchnie zazdrością o Marcina w 1949 odcinku "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kama urządzi Marcinowi kolejną scenę. Ale tym razem już nie pójdzie o powrót do jego pracy jako detektyw, a o kobietę. Jednak już wcale nie o jego byłą już szefową Elżbietę Domańską (Katarzyna Dąbrowska), o którą dopiero co także zdąży się z nim pokłócić, gdy jej niedawna rywalka zajrzy do jej salonu, a wcześniej razem ze swoją przyjaciółką Klarą (Aleksandra Kisio) zacznie ćwiczyć w klubie jej męża. Wszystko przez to, że teraz zacznie być zazdrosna o rehabilitantkę Igę (Maryla Morydz), która zakłóci randkę Martyny (Magdalena Turczeniewicz) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski).

Mimo tego, że Iga będzie zdecydowanie bardziej zainteresowana Jakubem niż Marcinem, przez co tak naprawdę Kama nie będzie miała żadnych powodów do zmartwień. Ale w 1949 odcinku "M jak miłość" i tak wybuchnie, czym już naprawdę zirytuje swojego męża. Do tego stopnia, że Chodakowski już nawet nie zdoła tego ukryć.

Dramat Chodakowskiego w 1949 odcinku "M jak miłość"!

I nic dziwnego, bo Marcin w "M jak miłość" wcale nie będzie miał łatwego życia z Kamą. Przypomnijmy, że Chodakowska już wcześniej była zazdrosna o Wysocką, potem zaczęła jej nagle nie pasować niebezpieczna praca męża w agencji detektywistycznej, którą zmienił wyłącznie z uwagi na nią.

To w niej chrapkę na niego zaczęła mieć także Elżbieta, o którą jego żona także była zazdrosna. Choć Chodakowski nigdy nie dał jej ku temu powodów w "M jak miłość", bo regularnie odrzucał niemoralne propozycje Domańskiej. Aż w końcu odszedł od niej z pracy.

Kolejna osoba zagrozi małżeństwu Chodakowskich w 1949 odcinku "M jak miłość"?

A teraz w 1949 odcinku "M jak miłość" znów wybuchnie, czego Marcin w końcu nie wytrzyma. Do tego stopnia, że uda się do agencji, aby nieco odreagować. A tam zacznie pracę z ich nowym nabytkiem Tomkiem, o którego teoretycznie Kama już nie powinna być zazdrosna. Tym bardziej, że będzie facetem. Choć kto wie, czy jej podpasuje.

Tym bardziej, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Tomek okaże się naprawdę zdolnym i utalentowanym chłopakiem, co z jednej strony będzie mogło nieco odciążyć Marcina. Choć z drugiej sprawić, że i Chodakowski się im zafascynuje, co Kamie będzie mogło już nie odpowiadać. Czy zatem ich małżeństwo to przetrwa? Przekonamy się w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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