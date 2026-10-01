M jak miłość, odcinek 1950: Ta bohaterka sprowadzi kłopoty na Budzyńskich! Taką cenę zapłaci Magda za pomoc przyjaciółce Elżbiecie - ZDJĘCIA

Dobroduszna Magda pomoże kolejnej kobiecie w 1950 odcinku "M jak miłość"!

W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda znów wpakuje się w kłopoty, gdy zechce pomóc kolejnej kobiecie. Tuż po Paulinie (Maria Wieczorek), którą ratowała przed jej niebezpiecznym mężem Jabłońskim (Marcin Piętowski), z Budzyńską niespodziewanie skontaktuje się była więźniarka Elżbieta, która także poprosi prawniczkę o pomoc.

Oczywiście, w 1950 odcinku "M jak miłość" żona Andrzeja nie przejdzie wobec jej prośby obojętnie i naturalnie zgodzi jej się pomóc, znów nie zważając przy tym kolejny raz na bezpieczeństwo swoje i Andrzeja.

Budzyńska zabierze Elżbietę do siedliska w Grabinie w 1950 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że sprawa Elżbiety w 1950 odcinku "M jak miłość" również nie będzie łatwa. Wszystko przez to, że jej mąż alkoholik będzie miał na niej powód do zemsty, której kobieta straszliwie będzie się obawiać. Była więźniarka będzie liczyć na to, że Budzyńska zdoła ją przed nią uchronić, dlatego bez wahania poprosi ją o pomoc, której Magda jej udzieli.

W 1950 odcinku "M jak miłość" Budzyńska nie tylko spotka się z Elżbietą, ale także postanowi zabrać ją ze sobą w bezpieczne miejsce do swojego dawnego siedliska w Grabinie, gdzie teraz będą urzędować Lisieccy. Magda przywiezie byłą więźniarkę do Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), mając nadzieję, że tam uzależniony od alkoholu mąż kobiety ich nie znajdzie. Ale to będzie błąd!

Żona Andrzeja nie przewidzi jednego w 1950 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1950 odcinku "M jak miłość" mężczyzna ruszy ich śladem. Czy alkoholik dotrze za nimi do siedliska w Grabinie i dopadnie tam już nie tylko Elżbietę, ale i Magdę? A może najgorszego uda się uniknąć? Zwłaszcza, że w końcu na miejscu zjawi się też i Andrzej z policją - Natalką (Dominika Suchecka) i Rafałem (Jakub Kucner). Czy zatem uda się zatrzymać drania? I czy stanie się to jeszcze przed atakiem, a może dopiero po?

Póki co, pewne jest jedno! A mianowicie, że w 1950 odcinku "M jak miłość" za sprawą Elżbiety,Magda przez swoją dobroć znów sprowadzi na siebie i Andrzeja poważne kłopoty, z czego Budzyński oczywiście nie będzie zadowolony, bo nie będzie chciał, aby jego żona tak się narażała. Szczególnie, przy swoim chorym sercu, które już wystarczająco się wycierpiało przez Święcickiego (Artur Paczesny), a następnie i Jabłońskiego. A teraz jeszcze przez męża byłej więźniarki...

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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