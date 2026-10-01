M jak miłość, odcinek 1949: Iga zakłóci kolejną randkę Martyny i Jakuba! Wysocka zdecyduje się na zaskakujący krok - ZDJĘCIA, WIDEO

Iga zobaczy Jakuba z Martyną w 1949 odcinku "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub i Martyna umówią się na kolejną randkę. Ale tym razem już nie u detektywa w domu tylko na mieście, gdzie ich wybór padnie na "Nasz Zielony Sad" Kingi (Katarzyna Cichopek). Oczywiście, nie będzie to już spotkanie dwójki przyjaciół, w związku z czym para ponownie zadba o elegancki ubiór, aby zrobić na sobie jak najlepsze wrażenie. I tak faktycznie będzie, ale tylko do czasu!

- Mów, jak było na tym kongresie? Jakieś nowe, obiecujące znajomości? Jacyś przystojni mężczyźni jak ja? - spyta Jakub, czym rozbawi Martynę.

Wszystko przez to, że wtedy w 1949 odcinku "M jak miłość" zza okna wyłoni się Iga, z którą Jakub umawiał się tuż przed wejściem w związek z Martyną. Nieco zmieszana rehabilitantka zatrzyma się na widok Karskiego z inną kobietą. Tym bardziej, że przecież oficjalnie detektyw nie zakończy z nią relacji, przez co kobieta nie będzie wiedziała, co myśleć.

- Iga do końca nie przyjęła do wiadomości tego, że Jakub jest z Martyną. On jest taki troszeczkę tajemniczy. Nie zakomunikował jej tego na tyle mocno i stanowczo, żeby ona to wzięła do siebie - zdradziła Maryla Morydz w "Kulisach M jak miłość".

Wysocka zaprosi byłą dziewczynę Karskiego w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Martyna postanowi ją do nich zaprosić. Zwłaszcza, że w pierwszej chwili jeszcze nie będzie świadoma, że to właśnie ta kobieta, z którą wcześniej umawiał się Jakub. Oczywiście, Karski wykona polecenie Wysockiej, ale wcale nie będzie się z tym zręcznie czuł.

- O to twoja znajoma? No co tak siedzisz? Zaproś ją - poleci mu Martyna.

- Kiedy Iga pojawia się w bistro, jest to dosyć niespodziewana i zaskakująca dla Jakuba sytuacja. Każdy facet w jakimś stopniu próżny i i łasy na takie sytuacje, kiedy jest kobieta, która o niego walczy - przyznał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Szczególnie, że w 1949 odcinku "M jak miłość" kompletnie nie będzie wiedział, jak je ze sobą przedstawić. Aż w końcu nie zdecyduje się wchodzić w szczegóły i ukryje przed nimi, kim tak naprawdę dla niego są.

- Cześć - przywita go ciepło Iga.

- Poznajcie się. To jest Iga, moja rehabilitantka. A to jest Martyna. Moja przyjaciółka. Najlepsza przyjaciółka - powie Jakub.

Rehabilitantka zacznie walczyć z lekarką o Karskiego w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1949 odcinku "M jak miłość" Iga i Martyna podadzą sobie ręce, a rehabilitantka nawet się do nich dosiądzie. Kobieta zakłóci kolejną randkę Jakuba i Wysockiej i zdradzamy, że wcale na tym nie poprzestanie! Mimo, że Karski i lekarka będą zdecydowanie bliżej niż Iga mogłaby przypuszczać, bo to nie ją będzie całował detektyw.

Ale w kolejnych odcinkach "M jak miłość" i tak zdecyduje się ona o niego zawalczyć z Martyną! Czy zatem Wysocka nie pożałuje swojego odważnego kroku? Czy Iga odbije jej Jakuba? O tym przekonamy się już w kolejnych odcinkach serialu!

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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