M jak miłość, odcinek 1949: Iga zakłóci kolejną randkę Martyny i Jakuba! Wysocka zdecyduje się na zaskakujący krok - ZDJĘCIA, WIDEO

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-01 14:45

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) umówi się na kolejną randkę z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), ale tym razem już na mieście. Karski zaprosi Wysocką do "Naszego Zielonego Sadu", gdzie lekarka chętnie się zjawi, ale jak się okaże nie tylko ona! Wszystko przez to, że w 1949 odcinku "M jak miłość" na miejscu natkną się oni i na Igę (Maryla Morydz), rehabilitantkę detektywa, z którą umawiał się przed wejściem w relację ze swoją przyjaciółką. I to sprawi, że zdecyduje się ona na szokujący ruch! Jaki? Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz ZDJĘCIA i WIDEO z tych scen!

Iga zobaczy Jakuba z Martyną w 1949 odcinku "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub i Martyna umówią się na kolejną randkę. Ale tym razem już nie u detektywa w domu tylko na mieście, gdzie ich wybór padnie na "Nasz Zielony Sad" Kingi (Katarzyna Cichopek). Oczywiście, nie będzie to już spotkanie dwójki przyjaciół, w związku z czym para ponownie zadba o elegancki ubiór, aby zrobić na sobie jak najlepsze wrażenie. I tak faktycznie będzie, ale tylko do czasu!

- Mów, jak było na tym kongresie? Jakieś nowe, obiecujące znajomości? Jacyś przystojni mężczyźni jak ja? - spyta Jakub, czym rozbawi Martynę.

Wszystko przez to, że wtedy w 1949 odcinku "M jak miłość" zza okna wyłoni się Iga, z którą Jakub umawiał się tuż przed wejściem w związek z Martyną. Nieco zmieszana rehabilitantka zatrzyma się na widok Karskiego z inną kobietą. Tym bardziej, że przecież oficjalnie detektyw nie zakończy z nią relacji, przez co kobieta nie będzie wiedziała, co myśleć.

- Iga do końca nie przyjęła do wiadomości tego, że Jakub jest z Martyną. On jest taki troszeczkę tajemniczy. Nie zakomunikował jej tego na tyle mocno i stanowczo, żeby ona to wzięła do siebie - zdradziła Maryla Morydz w "Kulisach M jak miłość". 

Wysocka zaprosi byłą dziewczynę Karskiego w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Martyna postanowi ją do nich zaprosić. Zwłaszcza, że w pierwszej chwili jeszcze nie będzie świadoma, że to właśnie ta kobieta, z którą wcześniej umawiał się Jakub. Oczywiście, Karski wykona polecenie Wysockiej, ale wcale nie będzie się z tym zręcznie czuł.

- O to twoja znajoma? No co tak siedzisz? Zaproś ją - poleci mu Martyna.

- Kiedy Iga pojawia się w bistro, jest to dosyć niespodziewana i zaskakująca dla Jakuba sytuacja. Każdy facet w jakimś stopniu próżny i i łasy na takie sytuacje, kiedy jest kobieta, która o niego walczy - przyznał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Szczególnie, że w 1949 odcinku "M jak miłość" kompletnie nie będzie wiedział, jak je ze sobą przedstawić. Aż w końcu nie zdecyduje się wchodzić w szczegóły i ukryje przed nimi, kim tak naprawdę dla niego są.

- Cześć - przywita go ciepło Iga.

- Poznajcie się. To jest Iga, moja rehabilitantka. A to jest Martyna. Moja przyjaciółka. Najlepsza przyjaciółka - powie Jakub.

Rehabilitantka zacznie walczyć z lekarką o Karskiego w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1949 odcinku "M jak miłość" Iga i Martyna podadzą sobie ręce, a rehabilitantka nawet się do nich dosiądzie. Kobieta zakłóci kolejną randkę Jakuba i Wysockiej i zdradzamy, że wcale na tym nie poprzestanie! Mimo, że Karski i lekarka będą zdecydowanie bliżej niż Iga mogłaby przypuszczać, bo to nie ją będzie całował detektyw.

Ale w kolejnych odcinkach "M jak miłość" i tak zdecyduje się ona o niego zawalczyć z Martyną! Czy zatem Wysocka nie pożałuje swojego odważnego kroku? Czy Iga odbije jej Jakuba? O tym przekonamy się już w kolejnych odcinkach serialu!

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Martyna i Iga siedzą przy stoliku z deserami. O spotkaniu bohaterek M jak miłość przeczytasz na SE Superseriale.
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M jak miłość. Wojna o Jakuba! Iga stanie do walki o Karskiego. Odbije go Martynie?

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