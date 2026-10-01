M jak miłość. Wojna o Jakuba! Iga stanie do walki o Karskiego. Odbije go Martynie? - ZDJĘCIA, WIDEO

Zainteresowana Iga nie odpuści sobie Jakuba w "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" rozpocznie się otwarta walka o Jakuba między Igą, a Martyną! I choć po odkryciu, że Wysocka poczuła do Karskiego coś więcej niż przyjaźń, detektyw postanowił wyłącznie skupić się na swojej przyjaciółce i zaprosił ją nawet na pierwszą oficjalną randkę, zakończoną pocałunkiem, to jednak równocześnie nie dał tego jasno do zrozumienia Idze, z którą zaczął się umawiać tuż przed nią.

Co prawda, w 1949 odcinku "M jak miłość" Iga nakryje Jakuba na spotkaniu z Martyną w odświętnych strojach w "Naszym Zielonym Sadzie", to jednak wciąż nie będzie wiedziała, że jest ona jego nową dziewczyną. Zwłaszcza, że sam przedstawi ją jako swoją najlepszą przyjaciółkę, ale równocześnie o niej powie tylko, jak o swojej rehabilitancie, czym nieco ją zmiesza.

- Iga do końca nie przyjęła do wiadomości to, że Jakub jest z Martyną. On jest taki troszeczkę tajemniczy. Nie zakomunikował jej tego na tyle mocno i stanowczo, żeby ona to wzięła do siebie - powiedziała Maryla Morydz w "Kulisach M jak miłość".

Tak rehabilitantka będzie walczyć o Karskiego z Martyną w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Iga nie będzie miała zamiaru odpuścić sobie Jakuba i także zdecyduje się o niego zawalczyć. Szczególnie, że i jej przystojny detektyw ogromnie będzie się podobał, w związku z czym także spróbuje mu się przypodobać.

- Skoro jeszcze nie ma obrączki na palcu, to wszystko się może zdarzyć i ona jest cały czas w grze. A, że Jakub posiada pewne cechy, które są bardzo intrygujące dla Igi, no to nie zamierza odpuszczać - dodała Maryla Morydz w "Kulisach M jak miłość".

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" radosna Iga wpadnie w ramiona Jakuba przed kliniką. Rehabilitantka ucałuje Karskiego, który zjawi się tam z kwiatami. Czy właśnie po to, aby w końcu ją w tym uświadomić. A może wręcz przeciwnie?

- Jakub ostatecznie musi jakoś z tej trudnej sytuacji skomplikowanej, czyli siebie i jeszcze dwóch kobiet, z którymi nawiązuje relację. No musi sobie jakoś z tą sytuacją poradzić i ją rozwiązać. Pytanie tylko, czy takie nagłe uczucie, które wybucha, nie zakończy się równie spektakularnie? - zdradził Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Kogo ostatecznie wybierze detektyw w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Czy to zatem oznacza, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" związek Martyny i Jakuba nie przetrwa? Czy to właśnie Iga wygra walkę o serce Karskiego? A może będzie to właśnie Wysocka? Którą z nich ostatecznie wybierze detektyw? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w nowych odcinkach "M jak miłość"!

34