M jak miłość, odcinek 1946: Marysia rozsypie się przed ślubem Natalki. Tylko Judyta zobaczy, jak rozpacza przez romans Artura - ZDJĘCIA

Dramat Marysi na ślubie Natalki w 1946 odcinku "M jak miłość"

Ślub Natalki i Adama Karskiego w 1946 odcinku "M jak miłość" będzie dla Marysi sprawdzianem wytrzymałości psychicznej. Po tym, jak dowie się, że Artur ma romans z Joanną, jak nakryje go z półnagą kochanką, serce rozpadnie się jej na kawałki. W przypływie gniewu zniszczy też prezenty, które Rogowski dostał od ukochanej. Ale już następnego dnia będzie musiała się otrząsnąć.

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By uniknąć rozmowy ze zdrajcą Arturem w 1946 odcinku "M jak miłość" już wczesnym rankiem opuści dom Mostowiaków w Grabinie. Pojedzie do leśniczówki Natalki, by pomóc bratanicy w przygotowaniach do ślubu. Cały czas ukrywając przed nią i resztą rodziny swój ból.

Przejęta ślubem Natalka w 1946 odcinku "M jak miłość" nie zauważy, że z Marysią dzieje się coś złego. Bo ona przez cały czas będzie idealnie wypełniała swoją rolę świadkowej. Udzieli tylko pannie młodej rady, by nie do końca ufała uczuciom partnera, bo wszystko może się zmienić.

Marysia zaleje się łzami, kiedy w 1946 odcinku "M jak miłość" przypomni sobie ślub z Arturem

Kiedy jednak w 1946 odcinku "M jak miłość" Natalia sięgnie po wybrane na ślub obrączki, pokaże ciotce symbol małżeństwa, Marysia przypomni sobie ślub z Arturem w kościele w Lipnicy, jak mąż wkładał jej na palce obrączkę i wybuchnie płaczem.

- Wszystko w porządku? - zapyta Natalka.

- Po prostu mam dzisiaj taki dzień, że się wzruszam. No bo tak cieszę się twoim szczęściem... - okłamie bratanicę Marysia.

Sytuację uratuje dopiero Judyta, która w 1946 odcinku "M jak miłość" wpadnie do leśniczówki Natalki w odpowiednim momencie, by wspierać przyjaciółkę.

- Przepraszam, mogę cię na chwilę prosić? - Judyta od razu zabierze Marysię na werandę, by mogła się wypłakać.

- Jak ty się trzymasz?

- Trzymam się, ale po prostu jak zacznę o tym myśleć, to się rozsypię... - Marysia w tej chwili nie zdoła już powstrzymać łez.

- Wiem, wiem. Wszyscy jesteśmy z tobą... Dbaj tylko o siebie... - poleci jej Judyta.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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