Barwy szczęścia, odcinek 3411: Perfidna Lucyna wyniesie się z domu Pyrków, ale na swoje miejsce sprowadzi narkomana! Będzie jeszcze gorzej niż z oszustką - ZDJĘCIA

Rodzina Huberta w 3411 odcinku "Barw szczęścia" odetchnie z ulgą, że matka Wilka już z nimi nie mieszka!

Rodzinna kolacja Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia" zamieni się w horror, kiedy w drzwiach ich domu znów stanie Lucyna Zwierzchowska ze swoim nowym "przyjacielem". Minie zaledwie jeden dzień od ucieczki oszustki, która zostanie zdemaskowana przez Asię, bo to właśnie żona Huberta wyjawi wszystkim, kim naprawdę jest Lucyna, ale wyrachowana seniorka nie da Pyrkom o sobie zapomnieć.

I w to w momencie, kiedy Hubert, Asia, Agata i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) w 3411 odcinku "Barw szczęścia" próbują jakoś przetrawić wiadomość, że Lucyna to matka Wilka, że chciwy deweloper specjalnie umieścił ją w ich domu, żeby go przejąć, a potem zburzyć! Bo jego interesuje tylko budowa drogi ekspresowej, która ma przebiegać przez ulicę Zaciszną.

- Wilk to zawodowy kłamca. Kłamał mi w żywe oczy! - Hubert z trudem zapanuje nad emocjami.

- To jest kawał drania! Pytanie, co my teraz robimy dalej... - zacznie się zastanawiać Agata.

- Teraz to jest krótka piłka. Trzeba pójść w konflikt! - stwierdzi Pyrka.

- Bardzo słusznie. Z takimi ludźmi nie ma co się patyczkować!- wtrąci Ignacy

- Tym bardziej, że oni się z nami w ogóle nie patyczkowali!

- Ale słuchajcie, co to jest w ogóle za rodzina? Bez żadnych wartości, żadnych zasad! Bez żadnych skrupułów, nic! - Asia w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła uwierzyć, że tak łatwo dali się podejść.

- A myśmy się jeszcze dali wplątać w mieszkanie u nich na osiedlu... - zauważy Ignacy.

- Weź mi nawet nie mów... Jak ja tego żałuję!

- No dobra, nie ma się co obwiniać. Oferta była korzystna. Teraz trzeba po prostu iść na wojnę!

- Grunt, że ta stara baba już z nami nie mieszka... Lucyferka... - zażartuje Ignacy.

- Ale gorzej już przynajmniej nie będzie, nie? - te słowa Agata wypowie w złą godzinę.

Nowy lokator u Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia". Lucyna sprowadzi narkomana!

W tym momencie kolację Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia" przerwie wkroczenie Lucyny, która z triumfalnym uśmiechem na ustach przekaże ofiarom swoich intryg "cudowną" nowinę! Wyniesie się z ich domu, ale jej pokój zajmie nowy lokator.

- Dobry wieczór państwu...

- Nie no kobieto, naprawdę masz tupet! - Hubert aż zblednie na jej widok.

- Co pani tutaj robi? - zapyta Agata.

- Dziwne pytanie, przecież jestem u siebie, prawda? Ale spokojnie, mam dobre wieści, opuszczam państwa, a mój pokój zajmie ten młody człowiek. Panie Adamie... śmiało, bardzo proszę, zapraszam...

Za plecami Lucyny w 3411 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się Adam, bezdomny narkoman, którego sprowadzi do domu Pyrków z ulicy!

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Kiedy 3411 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3411 "Barw szczęścia" będzie emitowany w piątek, 2 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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