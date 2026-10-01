Barwy szczęścia, odcinek 3421: Broda coraz bliżej prawdy o ojcu?! Niespodziewanie pomoże mu Tolek

Broda nie odpuści poszukiwań ojca! W 3421 odcinku "Barw szczęścia" dostanie pomoc Tolka

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" temat biologicznego ojca ponownie stanie się dla Brody jednym z najważniejszych. Kajetan nie będzie potrafił po prostu zaakceptować, że może nigdy nie poznać prawdy o swoim pochodzeniu. Im więcej czasu poświęci poszukiwaniom, tym bardziej będzie chciał doprowadzić je do końca. Tym razem nie będzie jednak działał zupełnie sam. Broda niespodziewanie zyska nowego sprzymierzeńca Tolka.

Poszukiwania Brody nie zaczną się jednak w 3421 odcinku "Barw szczęścia". Kajetan już wcześniej bardzo mocno zaangażuje się w odkrywanie przeszłości swojej matki. Z mglistych wspomnień jej dawnych znajomych wyłoni się trop prowadzący do Brzezin, gdzie miał mieszkać mężczyzna, z którym kobieta spotykała się jeszcze w czasach licealnych. Dla Brody będzie to wystarczająca informacja, żeby natychmiast ruszyć na miejsce. Tak bardzo pochłonie go możliwość odnalezienia ojca, że gotów będzie zaniedbać nawet własną pracę...

Tolek w 3421 odcinku "Barw szczęścia" pomoże Brodzie rozwikłać rodzinną tajemnicę?!

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" pomoc Tolka może okazać się szczególnie cenna. Kajetan przez długi czas będzie działał przede wszystkim pod wpływem emocji. Gdy tylko pojawia się kolejna informacja o potencjalnym ojcu, natychmiast chce ją sprawdzić, nawet jeśli oznacza to rzucenie wszystkiego i ruszenie na drugi koniec miasta czy do Brzezin. Tolek może wnieść do jego poszukiwań więcej spokoju i doświadczenia.

Na razie oficjalne zapowiedzi nie zdradzają, czy w 3421 odcinku "Barw szczęścia" to właśnie Tolek odnajdzie konkretną osobę, zdobędzie ważną informację czy po prostu pomoże Brodzie zweryfikować dotychczasowe tropy. Potwierdzone jest jedynie, że stanie się jego nowym sprzymierzeńcem w poszukiwaniu ojca. Nie można więc jeszcze przesądzać, że Kajetan właśnie w tym odcinku pozna biologicznego rodzica. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego historia ponownie ruszy do przodu.

Kiedy 3421 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3421 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 16 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.