Barwy szczęścia, odcinek 3417: Matka Modrzyckiego w końcu zaakceptuje Weronikę?! Nastąpi niespodziewany przełom

"Barwy szczęścia", odcinek 3417: Matka Błażeja od początku nie zaakceptuje Weroniki!

W 3417 odcinku "Barw szczęścia" Weronika wciąż będzie odczuwała konsekwencje fatalnego pierwszego spotkania z matką Błażeja. Seniorka przyjedzie z synem do Warszawy już w 3416 odcinku i praktycznie natychmiast zacznie komentować jego dotychczasowe życie. Nie spodoba jej się wiele decyzji Modrzyckiego, a Weronika również bardzo szybko znajdzie się na jej celowniku.

Dla Ciesielskiej w 3417 odcinku "Barw szczęścia" będzie to wyjątkowo niezręczna sytuacja. Nie będzie przecież przypadkową znajomą Błażeja, tylko kobietą, z którą dziennikarz związał swoją przyszłość. Tymczasem jego matka od pierwszych chwil da do zrozumienia, że nie zamierza automatycznie aprobować wyborów syna. Sytuacja będzie tym bardziej trudna, że sam Modrzycki dopiero odbudowuje relację z matką. Już wcześniej wyzna Weronice, że seniorka poważnie choruje i potrzebuje coraz większej pomocy. Ponieważ nie chciała przeprowadzić się do Warszawy, Błażej rozważał nawet powrót do Szczecina, by móc się nią zajmować.

Weronika i Błażej w 3417 odcinku "Barw szczęścia" będą musieli zająć się seniorką. Początek okaże się bardzo trudny

W 3417 odcinku "Barw szczęścia" Błażej i Weronika spróbują odnaleźć się w całkowicie nowej rzeczywistości. Oboje będą mieli swoje obowiązki zawodowe, a jednocześnie matka Modrzyckiego będzie potrzebowała ich opieki i uwagi. Początkowo nic nie będzie układało się tak, jakby chcieli. Seniorka nie stanie się nagle wdzięczną i bezproblemową podopieczną tylko dlatego, że przyjechała do Warszawy. Jej niechęć do dotychczasowego życia syna i dystans wobec Weroniki nadal będą mocno wyczuwalne.

Ciesielska mogłaby więc po prostu odsunąć się i pozostawić zajmowanie się matką wyłącznie Błażejowi. Zwłaszcza po tym, jak nieprzyjemne okaże się ich pierwsze spotkanie. Weronika zrobi jednak coś zupełnie odwrotnego. Zaangażuje się w opiekę nad seniorką razem z ukochanym i nie pozwoli, żeby jej początkowa niechęć zniechęciła ją do pomocy. W 3417 odcinku "Barw szczęścia" to właśnie zachowanie Ciesielskiej, a nie żadne wielkie deklaracje, zacznie stopniowo zmieniać nastawienie matki Błażeja.

Kiedy 3417 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3417 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.