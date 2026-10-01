Barwy szczęścia, odcinek 3410: Tak Asia odkryje prawdę o Lucynie! Wystarczy, że Natalia wyjawi imię matki Wilka - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-01 10:39

To będzie przypadek, że w 3410 odcinku "Barw szczęścia" Asia (Anna Gzyra) dowie się, kim naprawdę jest Lucyna (Grażyna Zielińska), odkryje prawdę o oszustce, która kupiła udziały w domu Pyrków! Podczas rozmowy z Natalią (Maria Dejmek) w kancelarii przyjaciółka wspomni o zaskakującym spotkaniu z niedoszłą teściową - Lucynką, która ucieknie przed nią na ulicy, jakby się jej bała. Kiedy zszokowana Asia w 3410 odcinku "Barw szczęścia" zapyta Natalię, czyją matką jest Lucynka, ta odpowie, że Macieja Wilka. To będzie potężny wstrząs dla żony Huberta (Marek Molak).

Przypadkowe spotkanie Lucyny z Natalią w 3410 odcinku "Barw szczęścia" i ucieczka matki Wilka

Gdyby nie Natalia w 3410 odcinku "Barw szczęścia" najpewniej jeszcze długo Lucyna Zwierzchowska okłamywałby Huberta i Asię oraz całą ich rodzinę! Realizując tym samym kolejny podły plan swojego syna. Bo Maciej Wilk wpadnie na pomysł,żeby teraz wpuścić do domu Pyrków robactwo i tak ich stamtąd przebędzie. Wtedy właśnie Lucyna sprzeciwi się synowi i przypadkowo wpadnie na Natalię na ulicy Zacisznej...

W drodze do kancelarii Zwoleńska w 3410 odcinku "Barw szczęścia" od razu rozpozna Lucynkę! Elegancka seniorka, wystrojona w futro i kapelusz natychmiast jednak ucieknie na widok Natalii. Jakby się bała stanąć z nią twarzą w twarz. A przecież jeszcze kilka lat temu bardzo się lubiły. Natalia była ukochaną Macieja i planowali nawet wspólne życie.

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To Natalia powie Asi w 3410 odcinku "Barw szczęścia", kim jest Lucyna Zwierzchowska

Prawda na temat Lucyny zupełnym przypadkiem zostanie odsłonięta przed Asią w 3410 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Natalia zapyta przyjaciółkę o jej kłopoty ze snem i zdenerwowanie. 

- Co się dzieje?

- Dalej mamy problemy w domu. Ten cholerny Daniel kręci, manipuluje, miesza Emilowi w głowie. Słuchaj, on po prostu wrócił do nas jak jakiś duch z przeszłości...

- Ty wiesz, że ja też widziałam ducha z przeszłości? Moją niedoszłą teściową... Pojawiła się i zniknęła. Jakby uciekała przede mną...

- Wiesz co, jak jakby widziała swoją byłą teściową, to ja bym przed nią uciekała!

- Nie, z moją teściową Lucynką miała dobre relacje... - wtrąci nagle Natalia i na dźwięk tego imienia Asia aż zblednie. 

- Lucynką?

- No mamą Macieja...

- Jakiego Macieja?

- Jakiego Macieja? Wilka... - odpowie Natalia. 

Z twarzy Asi w 3410 odcinku "Barw szczęścia" od razu zniknie uśmiech, a szok pomieszany z niedowierzaniem nie pozwoli jej wydusić z siebie słowa. Od razu popędzi do domu, żeby ujawnić Hubertowi i całej rodzinie, kim jest Lucyna Zwierzchowska. 

Kiedy 3410 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2? 

Odcinek 3410 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 1 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Hubert zdemaskuje kłamstwa Lucyny!

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