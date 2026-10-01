Barwy szczęścia, odcinek 3410: Tak Asia odkryje prawdę o Lucynie! Wystarczy, że Natalia wyjawi imię matki Wilka - ZDJĘCIA

Przypadkowe spotkanie Lucyny z Natalią w 3410 odcinku "Barw szczęścia" i ucieczka matki Wilka

Gdyby nie Natalia w 3410 odcinku "Barw szczęścia" najpewniej jeszcze długo Lucyna Zwierzchowska okłamywałby Huberta i Asię oraz całą ich rodzinę! Realizując tym samym kolejny podły plan swojego syna. Bo Maciej Wilk wpadnie na pomysł,żeby teraz wpuścić do domu Pyrków robactwo i tak ich stamtąd przebędzie. Wtedy właśnie Lucyna sprzeciwi się synowi i przypadkowo wpadnie na Natalię na ulicy Zacisznej...

W drodze do kancelarii Zwoleńska w 3410 odcinku "Barw szczęścia" od razu rozpozna Lucynkę! Elegancka seniorka, wystrojona w futro i kapelusz natychmiast jednak ucieknie na widok Natalii. Jakby się bała stanąć z nią twarzą w twarz. A przecież jeszcze kilka lat temu bardzo się lubiły. Natalia była ukochaną Macieja i planowali nawet wspólne życie.

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To Natalia powie Asi w 3410 odcinku "Barw szczęścia", kim jest Lucyna Zwierzchowska

Prawda na temat Lucyny zupełnym przypadkiem zostanie odsłonięta przed Asią w 3410 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Natalia zapyta przyjaciółkę o jej kłopoty ze snem i zdenerwowanie.

- Co się dzieje?

- Dalej mamy problemy w domu. Ten cholerny Daniel kręci, manipuluje, miesza Emilowi w głowie. Słuchaj, on po prostu wrócił do nas jak jakiś duch z przeszłości...

- Ty wiesz, że ja też widziałam ducha z przeszłości? Moją niedoszłą teściową... Pojawiła się i zniknęła. Jakby uciekała przede mną...

- Wiesz co, jak jakby widziała swoją byłą teściową, to ja bym przed nią uciekała!

- Nie, z moją teściową Lucynką miała dobre relacje... - wtrąci nagle Natalia i na dźwięk tego imienia Asia aż zblednie.

- Lucynką?

- No mamą Macieja...

- Jakiego Macieja?

- Jakiego Macieja? Wilka... - odpowie Natalia.

Z twarzy Asi w 3410 odcinku "Barw szczęścia" od razu zniknie uśmiech, a szok pomieszany z niedowierzaniem nie pozwoli jej wydusić z siebie słowa. Od razu popędzi do domu, żeby ujawnić Hubertowi i całej rodzinie, kim jest Lucyna Zwierzchowska.

Kiedy 3410 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3410 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 1 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Hubert zdemaskuje kłamstwa Lucyny!