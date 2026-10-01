Barwy szczęścia, odcinek 3410: Lucyna zdemaskowana! Asia wyjawi przed całą rodziną Huberta, że to matka Wilka - ZDJĘCIA

Hubert w 3410 odcinku "Barw szczęścia" zażąda od Lucyny wyjaśnień, kim jest

Prawdziwa tożsamość Lucyny wyjdzie na jaw w 3410 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Hubert będzie miał w rękach dowód na to, że Zwierzchowska cały czas ich okłamuje. Nie tylko w sprawie rodziny - syna i córki, ale także majątki i willi na obrzeżach miasta, w której nadal mieszka. Mimo że kupiła udziały w ich domu. Po tym jak Hubert przyłapie oszustkę przed jej rezydencją, zrobi jej zdjęcia i wypyta sąsiadów, od jak dawna tam mieszka, będzie miał pewność, że "urocza" staruszka to wyrachowana intrygantka - milionerka, która stale kręci.

Przyparta do muru Lucyna w 3410 odcinku "Barw szczęścia" będzie musiała odpowiedzieć na niewygodne pytania Huberta. Zresztą Agata (Natalia Zambrzycka) zażąda od niej wyjaśnień.

- Chcę wiedzieć, kim pani jest! - wzburzony Hubert straci nad sobą panowanie.

- To jest nie do wytrzymania! Znowu jakieś podejrzenia?!

- Ja się dopiero rozkręcam! Wiem, że ma pani wielki, piękny dom! Widziałem, jak pani do niego wchodzi!

- Co tu się dzieje? - zapyta Agata zaskoczona wrzaskami w domu.

- Też chciałabym wiedzieć! Hubert znowu coś podejrzewa! Przesłuchuje!

- Proszę bardzo, ten wielki dom to jest willa pani Lucynki!

- Nieprawda! Ja tam sprzątam! Dorabiam tak sobie do emerytury!

- Pani już skończy opowiadać te dyrdymały! Byłem, pytałem sąsiadów, wiem, że pani tam mieszka! Czemu pani nas okłamuje?!

- Ja nie mam zamiaru się z niczego tłumaczyć!

- Nie! Najpierw pani wytłumaczy, po co te kłamstwa i wykupywanie części naszego domu!

- Wypuść mnie! Ja mam prawo stąd wyjść! - Lucyna zacznie się stawiać i spróbuje uciec.

- Nie, ja chcę wiedzieć, kim pani jest! - Hubert zagrodzi oszustce przejście.

Tak w 3410 odcinku "Barw szczęścia" Hubert i Asia dowiedzą się, że Lucyna to matka Wilka

W tym momencie do domu wejdzie Asia, która w 3410 odcinku "Barw szczęścia" chwilę wcześniej usłyszy od Natalii, że widziała na ulicy Zacisznej swoją niedoszłą teściową, Lucynkę Zwierzchowską, matkę Wilka, ale seniorka przed nią uciekła, udając, że jej nie zna.

- Hubert, to jest matka Wilka! - krzyknie Asia i tym samym zdemaskuje Lucynę przed całą rodziną.

W finale 3410 odcinka "Barw szczęścia" ucieczka oszustki z domu Pyrków stanie się faktem, lecz Hubert uprzedzi żonę, siostrę i szwagra, że to wcale nie oznacza końca ich problemów. Bo przecież zgodnie z prawem Lucyna jest współwłaścicielką ich domu!

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Kiedy 3410 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3410 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 1 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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