M jak miłość, odcinek 1946: Dramat Marysi na ślubie Natalki i Adama. Nikomu nie powie, że to koniec jej małżeństwa z Arturem - ZDJĘCIA

Marysia i Artur wciąż razem na ślubie Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość"

Zdradzona Marysia w 1946 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, co będzie w stanie, by jej cierpienie nie zepsuło ślubu Natalki i Adama. Skromna rodzinna ceremonia będzie ważnym wydarzeniem u Mostowiaków, niestety dla Marysi stanie się okazją do bolesnych wspomnień o jej ślubie z Arturem.

I to zaledwie dzień po tym, jak dowie się, że mąż ma romans z Joanną (Dominika Sakowicz), że ją zdradza z młodszą kochanką od tygodni. Teraz jednak będzie musiała stanąć z niewiernym Arturem przed ołtarzem w urzędzie jako świadkowie młodej pary.

Przed ślubem Natalki w 1946 odcinku "M jak miłość" załamana Rogowska cały czas będzie jednak ukrywać przed bliskimi, że jej małżeństwo legło nagle w gruzach. O poranku pójdzie do leśniczówki, by pomóc Natalii w przygotowaniach do tego "najpiękniejszego" dnia i przy okazji ocali przed Kisielową (Małgorzata Rożniatowska), która zacznie udzielać pannie młodej rad na temat nocy poślubnej.

Zdradzona Marysia udzieli Natalce cennej rady przed ślubem w 1946 odcinku "M jak miłość"

Rozmowa Marysi z Natalką w 1946 odcinku "M jak miłość" niebezpiecznie zboczy na temat jej małżeństwa z Arturem, które właśnie się skończyło. Poza tym przyszła żona Karskiego do końca będzie miała wątpliwości, czy ich związek będzie "idealny". Marysia powie jej, że nigdy nie można być pewnym uczuć partnera.

- Marysiu nie chcę ci słodzić, ale życzę sobie, żeby moje małżeństwo z Adamem było choć w połowie tak szczęśliwe jak twoje! Jesteście dla mnie z Arturem takim wzorcem. Wysoko zawiesiliście poprzeczkę... Myślę, że nam z Adamem będzie dobrze razem. Oprócz tego, że się kochamy, ja go po prostu lubię jako człowieka... Może nie ma jakiś tam zawrotów głowy czy szaleństwa, ale z drugiej strony myślę sobie, że chyba nie to jest w życiu najważniejsze... A ty co myślisz?

- Ja? Co ja myślę? Wiesz każda miłość jest inna i zmienia się razem z nami. Składamy sobie nawzajem przysięgę, a przecież czasem trudno zaufać sobie samemu, a cóż dopiero drugiemu człowiekowi... Jeśli coś się nie uda, to zawsze jest plan awaryjny. Ja jestem przekonana, że ciebie to nie będzie dotyczyć... - powie Marysia z trudem powstrzymując łzy.

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Na ślubie Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia i Artur wystąpią w roli świadków i zwiodą całą rodzinę. Nie dadzą po sobie poznać, że zdrada Rogowskiego zniszczyła ich małżeństwo.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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