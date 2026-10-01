Dziedzictwo, odcinek 1046: Dawna ukochana Poyraza pojawi się w jego domu. Cennet wyczuje zagrożenie [ZDJĘCIA]

Pelin zjawi się u Poyraza z prośbą o pomoc w 1046. odcinku „Dziedzictwa”

W 1046. odsłonie serialu „Dziedzictwo” drzwi domu Poyraza przekroczy Pelin. Kobieta będzie poszukiwać bezpiecznej przystani, ponieważ obawia się swojego przyrodniego brata. Według jej słów mężczyzna knuje intrygę mającą na celu ubezwłasnowolnienie jej, co pozwoliłoby mu położyć ręce na odziedziczonym przez nią majątku. Pozbawiona alternatywy Pelin zwróci się o wsparcie do Poyraza, a ten nie odmówi schronienia byłej ukochanej. Szybko okaże się jednak, że nowa lokatorka wprowadzi pod dach sporo nerwowości.

Cennet przypomni Poyrazowi przeszłość Pelin w 1046. odcinku „Dziedzictwa”

Cennet nie ukryje swojego niezadowolenia z faktu, że Pelin zagościła w ich domu. Matka Poyraza doskonale pamięta bowiem bolesną przeszłość i zachowanie kobiety przed laty. Wytknie synowi, że jego dawna miłość porzuciła go w chwili, gdy najbardziej potrzebował opieki i zrozumienia. Z tego powodu Cennet uzna intencje Pelin za podejrzane i zasugeruje Poyrazowi daleko idącą ostrożność. Mężczyzna stanie jednak przed dylematem, czując moralny obowiązek pomocy kobiecie w potrzebie.

„Dziedzictwo” – kiedy i gdzie obejrzeć 1046. odcinek?

Nowe epizody tureckiej produkcji „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie o 16:00 w paśmie TVP1. Emisja 1046. odcinka została zaplanowana na czwartek, 8 października 2026 roku. Osoby, które przegapią transmisję telewizyjną, znajdą wszystkie wyemitowane odcinki w ofercie serwisu TVP VOD.

„Dziedzictwo” – o czym opowiada turecki hit z TVP? Obsada

Turecka telenowela „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to pełna emocji historia, w której przeplatają się miłość, dramaty i walka o dobro rodziny. Fabuła rozpoczyna się od losów osieroconego Yusufa, który trafia pod opiekę surowego Yamana. Sytuacja zmienia się, gdy w życiu chłopca pojawia się jego ciotka, skromna Seher. Mimo początkowej wrogości i licznych intryg, między Yamanem a Seher rodzi się uczucie, które staje się opoką dla małego Yusufa.

W późniejszych sezonach widzowie są świadkami dramatycznych wydarzeń związanych z tragiczną śmiercią Yamana Kırımlı. Odpowiedzialność za wychowanie Yusufa przejmuje wówczas Nana Maryam.

Kolejne komplikacje pojawiają się, gdy Nanie grozi deportacja z kraju. Zbawieniem okazuje się Poyraz, który decyduje się na fikcyjne małżeństwo z kobietą, by chronić stabilność w życiu Yusufa. Ten zaaranżowany związek przynosi jednak nowe wyzwania, niespodziewane emocje i prowadzi do budowania nieoczekiwanej więzi.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę

Nik Xhelilaj w roli Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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