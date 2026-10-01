Dziedzictwo, odcinek 1041: Śmierć Ezgi wyjdzie na jaw. Isil zastanie przerażający widok w jej domu - ZDJĘCIA

Isil odkryje zwłoki Ezgi w 1041. odcinku „Dziedzictwa”

Po niezwykle emocjonującej konwersacji z Aynur, ukazanej w poprzedniej odsłonie telenoweli, Ezgi udała się do swojego mieszkania. Właśnie tam doszło do brutalnej napaści, podczas której zamaskowany sprawca zadał kobiecie kilka ciosów ostrym narzędziem, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, dbając o to, by nikt go nie zauważył. W 1041. odcinku „Dziedzictwa” wyjdzie na jaw, że odniesione rany okazały się śmiertelne. Zaniepokojona brakiem kontaktu telefonicznego, matka Sinana zdecyduje się osobiście sprawdzić, dlaczego jej niedoszła synowa nie daje znaku życia.

Tragiczny koniec Ezgi w 1041. odcinku „Dziedzictwa”

Wizyta w mieszkaniu Ezgi zakończy się dla Isil makabrycznym znaleziskiem, gdy jej oczom ukaże się bezwładne ciało na podłodze. Widzowie będą świadkami ostatecznego pożegnania z tą bohaterką, co nastąpi tuż po głośnym zdemaskowaniu knowań Isil. Przypomnijmy, że zaledwie dwa odcinki wcześniej zmarła wyjawiła Sinanowi całą prawdę o intrygach jego matki, w tym fakt, że rzekomy paraliż kobiety jest zwykłym oszustwem. Brutalny mord, który miał miejsce chwilę po tych rewelacjach, nasuwa oczywiste pytanie o ewentualne zlecenie zabójstwa przez samą Isil.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1041

Fani tureckich produkcji mogą śledzić nowe epizody „Dziedzictwa” każdego dnia o godzinie 16:00, na kanale pierwszym Telewizji Polskiej. Odcinek 1041. zadebiutuje na ekranach w czwartek, 1 października 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną premierę, wszystkie udostępnione do tej pory części serialu można obejrzeć w serwisie internetowym TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

Turecka telenowela, znana w oryginale jako Emanet, to opowieść pełna zawirowań, namiętności i rodzinnych dramatów. Fabuła koncentruje się początkowo na losach osieroconego Yusufa, którym opiekuje się bezkompromisowy wuj Yaman, a z czasem dołącza do nich troskliwa ciotka Seher. Wzajemna niechęć opiekunów z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie, stanowiące oparcie dla małego chłopca.

Późniejsze sezony przynoszą drastyczne zmiany, w tym śmierć Yamana Kırımlı, co zmusza Nanę Maryam do przejęcia opieki nad Yusufem i kontynuowania dzieła poprzedników.

Sytuacja Nany komplikuje się z powodu ryzyka deportacji, przed którą ratuje ją fikcyjne małżeństwo z nowo poznanym Poyrazem, co prowadzi do kolejnych nieprzewidzianych zwrotów akcji i budowania nowych więzi.

W głównych rolach w serialu pojawiają się:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę

Nik Xhelilaj w roli Poyraza

Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa