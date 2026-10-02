M jak miłość, odcinek 1945: Straszne wieści od Marka i Ewy z Australii. To dlatego nie przyjadą na ślub Natalki i Adama - ZDJĘCIA

Marek z Ewą nie przylecą na ślub Natalki w 1945 odcinku "M jak miłość"

Ślub Natalki z Adamem odbędzie się bez wielu ważnych gości. Przede wszystkim, nie ma co liczyć na większą liczbę zaproszonych gości po stronie Karskiego. Komendant wyznał przyszłej żonie swoją historię rodzinną i stało się jasne, że w ważnym dla siebie dniu nie może liczyć na obecność wielu serdecznych mu osób. Co więcej, nawet Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) nie stanie w roli świadka, ponieważ dopadnie go choroba. Ostatecznie świadkiem pana młodego zostanie Artur Rogowski (Robert Moskwa). Po stronie Natalki także nie ma co liczyć na obecność Marka, który na co dzień mieszka w Australii. Mieli przyjechać z Ewą na ślub, ale w 1945 odcinku "M jak miłość" popłyną kiepskie wieści.

Dramatyczna wiadomość z Australii

Barbara (Teresa Lipowska) nie będzie zachwycona informacjami z Australii. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zauważy duże przygnębienie mamy.

- Mamo, wiem, że jesteś rozczarowana, ale trudno, czasem tak się zdarza. Takie jest życie - powie Rogowska. - Tak się cieszyłam na przyjazd Marka, Natalka tak czekała... - Po tak ciężkim złamaniu i operacji Ewa nie może zostać sama i to normalne, że Marek musi się nią... - uzna Artur i właśnie w tym momencie wyjdzie na jaw, że Ewa ma problemy zdrowotne. - Ale byli u nas w styczniu. Na pewno przyjadą jeszcze na wakacje - dopowie Marysia.

Wypadek Ewy uniemożliwi dotarcie na ślub Natalki

Niestety wypadek Ewy, poważne złamanie i operacja, będą dużym przeciwskazaniem do wylotu z kraju. Dlatego też, Marek z żoną nie stawią się na ślubie córki w 1946 odcinku "M jak miłość".

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.