M jak miłość, odcinek 1950: Magda w ciąży! Zlekceważy pierwsze objawy i nie uwierzy w to, co wykaże test ciążowy

Magda w ciąży w 1950 odcinku "M jak miłość"

Marzenie Magdy o dziecku spełni się w 1950 odcinku "M jak miłość"! Trudno będzie jej w to uwierzyć szczególnie, że niedawno poddała się badaniom, bo niepokoiły ją problemy ze zdrowiem. I nie chodzi o chore serce Magdy, lecz sprawy kobiece - huśtawkę hormonalną. Odebrała wyniki od swojego lekarza, które wykazały, że menopauza w jej wieku zbliża się wielkimi krokami. Nic dziwnego, że pogodziła się już z tym, że nigdy nie zajdzie w ciążę, że z przeszczepionym sercem ma małe szanse na to, by zostać matką. Nic bardziej mylnego!

Pierwsze objawy ciąży Magdy w 1950 odcinku "M jak miłość" jak zatrucie pokarmowe

Pierwsze objawy ciąży Magdy w 1950 odcinku "M jak miłość" będą przypominały zatrucie pokarmowe. Jak podaje portal światseriali.interia.pl dopadną ją niepokojące mdłości, ale od razu pomyśli, że to skutki ich kolacji w siedlisku w Grabinie. Akurat tego dnia Budzyńscy wrócą do dawnego domu, żeby pomóc nowej klientce Magdy, byłej więźniarce Elżbiecie (Olga Szostak).

Rodzina Budzyńskich się powiększy w 1950 odcinku "M jak miłość". Będzie mieli psa?

Po trudnych przejściach Budzyńscy w 1950 odcinku "M jak miłość" przypomną sobie, jak szczęśliwi byli w siedlisku i właśnie wtedy Magda wpadnie na pomysł, żeby ich rodzina się powiększyła. Przez myśl nie przejdzie jej jednak wspólne dziecko, lecz adopcja psa ze schroniska. Andrzej nie zgłosi żadnego sprzeciwu, bo żona przekona go, że pies wprowadziłby do ich życia więcej radości.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1951: Magda pokaże Andrzejowi wynik testu ciążowego. Będą mieli dziecko?

Złe samopoczucie Magdy w 1950 odcinku "M jak miłość" podsunie jej myśl, że może powinna zrobić test ciążowy. Akurat znajdzie jeden w torebce, bo weźmie go z kancelarii od Anity (Melania Grzesiewicz), która bardzo pragnie zajść w ciążę z Kamilem (Marcin Bosak). Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości Magda zrobi test ciąży, a jego wynik zupełnie ją zaskoczy! Zobaczy bowiem dwie kreski wskazujące, że jest w ciąży.

- Nie, ja chyba zwariowałam… Przecież to niemożliwe! To jakiś żart, czy co? - wyrwie się Magdzie, która nie uwierzy, że spodziewa się dziecka.

Zszokowana Magda w 1950 odcinku "M jak miłość" nie powie Andrzejowi, że jest w ciąży. Postanowi upewnić się, robiąc kolejne testy ciążowe. Ale za każdym razem wynik będzie pozytywny. Wszystko wskazuje na to, że Budzyńscy będą mieli upragnione dziecko.

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Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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