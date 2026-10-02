Pierwsza miłość, odcinek 4271: Paweł coraz bliżej Marysi i Julki?! Kacper wróci w najgorszym momencie - ZDJĘCIA

Julka zadzwoni właśnie do Pawła! W 4271 odcinku „Pierwszej miłości” znów będzie mogła na niego liczyć

W 4271 odcinku "Pierwszej miłości" wszystko zacznie się od nieprzewidzianego problemu w domu Marysi i Kacpra. Julka odkryje małą katastrofę i szybko zorientuje się, że potrzebuje pomocy dorosłego. Spróbuje dodzwonić się zarówno do mamy, jak i do jej męża, ale żadne z nich nie odbierze. Wtedy dziewczyna zrobi coś, co jeszcze jakiś czas temu byłoby praktycznie niemożliwe, a mianowicie zadzwoni do Pawła. Powrót Krzyżanowskiego po latach kompletnie zmienił życie Julki. Dziewczyna przez długi czas wierzyła, że jej biologiczny ojciec może nadal żyć, a kiedy rzeczywiście udało się sprowadzić go do Polski, zaczęła stopniowo budować z nim relację.

Teraz w 4271 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że Julka coraz bardziej traktuje Pawła jak kogoś, do kogo może zwrócić się w trudnej sytuacji. Krzyżanowski nie zawiedzie. Przyjedzie i pomoże córce uporać się z domowym problemem. Dla Julki będzie to kolejny krok w odbudowywaniu relacji z ojcem. Dla Kacpra - kolejny powód, żeby zacząć się niepokoić.

Marysia w 4271 odcinku „Pierwszej miłości” dołączy do Pawła i Julki. Z problemu zrobi się nastrojowy wieczór

W 4271 odcinku "Pierwszej miłości" sytuacja szybko przestanie przypominać awaryjną interwencję. Kiedy do domu wróci Marysia i zobaczy Pawła z Julką, cała trójka zacznie spędzać razem czas. Początkowo przykra sytuacja przerodzi się w naprawdę przyjemny, nastrojowy wieczór. Marysia, Paweł i Julka poczują się ze sobą coraz lepiej. Oficjalne streszczenie określa ich nawet jako „rodzinkę w komplecie”, co najlepiej pokazuje, jak ta scena będzie wyglądała z zewnątrz…

Kacper w 4271 odcinku „Pierwszej miłości” wróci z pracy w najgorszym momencie! Zobaczy ich razem

W 4271 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper wróci do domu dokładnie wtedy, kiedy Marysia, Julka i Paweł będą już w najlepsze spędzali wspólnie wieczór. Nowaczyk zastanie ich razem, w świetnych nastrojach. Dla niego będzie to obrazek bardzo trudny do przełknięcia. Paweł usiądzie przecież w jego domu obok jego żony i córki Marysi, a cała trójka będzie wyglądała tak naturalnie, jakby wspólne rodzinne wieczory były dla nich czymś zupełnie normalnym.

Kacper w 4271 odcinku "Pierwszej miłości" może jeszcze próbować zachować spokój, ale kolejne wydarzenia pokażą, że scena mocno zapadnie mu w pamięć. Już następnego dnia przeprosi Marysię za swoją zazdrość, lecz jednocześnie wypomni jej, że odkąd Paweł ponownie pojawił się w ich życiu, zupełnie odłożyli wcześniejsze plany dotyczące wspólnego dziecka.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4271 odcinka

Odcinek 4271 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek,, 22 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.