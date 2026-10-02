Pierwsza miłość, odcinek 4271: Krystian zajmie się Barbarianem za Ewę! Nie wie, co matka szykuje za jego plecami

Krystian i Karol otoczą Ewę opieką po zawale w 4271 odcinku „Pierwszej miłości”

W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" zdrowie Ewy nadal będzie najważniejszym tematem w domu Wekslerów. Zaledwie dwa odcinki wcześniej kobieta przeżyje prawdziwy dramat. Niespodziewanie dozna zawału i trafi do szpitala, gdzie Karol będzie drżał o jej życie. Na szczęście Ewa odzyska przytomność, ale poważny kryzys zdrowotny sprawi, że jej codzienność będzie musiała się mocno zmienić.

Karol nie zamierza ryzykować kolejnego podobnego zdarzenia. W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" razem z Krystianem zacznie więc pilnować Ewy niemal na każdym kroku. W jej życiu pojawi się zdrowa dieta, plany treningowe i przede wszystkim dużo odpoczynku.Krystian również potraktuje sprawę bardzo poważnie. Ostatnie wydarzenia mocno nim wstrząsną, bo gdy Ewa trafi do szpitala, Karol specjalnie ściągnie go do kliniki, żeby w tak trudnym momencie cała rodzina była razem.

Krystian w 4272 odcinku „Pierwszej miłości” przejmie Barbariana za Ewę! Matka ma przede wszystkim odpoczywać

Największym problemem będzie to, że Ewa nie należy do osób, które potrafią po prostu siedzieć bezczynnie. Barbarian jest ważną częścią jej codzienności, ale w 4272 odcinku "Pierwszej miłości" rodzina nie pozwoli jej od razu wrócić do wszystkich obowiązków. Dlatego do akcji wkroczy Krystian. Mężczyzna w zastępstwie matki pojawi się w Barbarianie i zacznie robić porządki w lokalu. Nie będzie marudził ani próbował zrzucić obowiązków na kogoś innego. Po zawale Ewy doskonale zrozumie, że teraz najważniejsze jest jej zdrowie i że musi zrobić wszystko, by kobieta nie przemęczała się ponownie.

W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" Krystian przejmie więc część odpowiedzialności za bar, podczas gdy Karol będzie pilnował, by jego żona przestrzegała nowych zasad.

Ewa wykorzysta nieobecność syna! Zacznie szykować dla niego niespodziankę życia

Krystian będzie przekonany, że w 4272 odcinku "Pierwszej miłości" wszystko kręci się przede wszystkim wokół rekonwalescencji matki. Dlatego nawet nie przyjdzie mu do głowy, że Ewa wcale nie zamierza tylko odpoczywać. Podczas gdy on zajmie się Barbarianem, kobieta zacznie przygotowywać coś właśnie dla niego.

Oficjalne streszczenie określa to jako „niespodziankę życia”, ale na tym etapie nie ujawnia, co dokładnie Ewa zaplanuje. Nie wiadomo więc jeszcze, czy będzie chodziło o konkretną osobę, wydarzenie czy zupełnie inny pomysł.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4271 odcinka

Odcinek 4271 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek,, 22 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.