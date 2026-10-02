Pierwsza miłość, odcinek 4272: Janek zrobi wszystko dla synów Kingi! Jeszcze tego wieczoru pożałuje swojego pomysłu?!

Janek będzie miał dość ukrywania się z Kingą! W 4272 odcinku „Pierwszej miłości” zrobi pierwszy krok

W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" Janek zacznie mieć coraz większy problem z tym, że jego relacja z Kingą wciąż pozostaje tajemnicą. Oboje wrócili do siebie po bardzo trudnym okresie, ale nie zamierzali od razu informować całej rodziny, że postanowili spróbować jeszcze raz. Trudno się dziwić ich ostrożności. Janek ma za sobą rzekomą zdradę z Lilką (Sylwia Sokołowska), długie miesiące kłamstw oraz przekonanie, że Pola jest jego córką. Dopiero później wyszło na jaw, że dziewczynka nie jest jego biologicznym dzieckiem. Tuż przed rozwodem Stańczuk zdobył się jednak na szczere wyznanie i w sądzie przyznał, że nadal kocha Kingę. To właśnie wtedy stało się jasne, że uczucia między nimi wcale nie wygasły.

W końcu oboje zdecydowali się dać sobie jeszcze jedną szansę. Problem w tym, że w 4272 odcinku “Pierwszej miłości” Janek nie będzie już chciał ograniczać się do ukradkowych spotkań. Zacznie myśleć o tym, jak ponownie znaleźć miejsce nie tylko przy Kindze, ale także w życiu jej synów.

Janek będzie chciał wkupić się w łaski Maćka i Tomka. Załatwi im bilety na koncert

W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" Stańczuk wpadnie na pomysł, który początkowo będzie wyglądał wręcz idealnie. Zdobędzie bilety na koncert popularnego zespołu i zaproponuje Maćkowi oraz Tomkowi wspólne wyjście. Janek będzie doskonale wiedział, że zanim on i Kinga oficjalnie powiedzą wszystkim o swoim powrocie, powinien spróbować odbudować relację z jej synami. To oni również mocno przeżyli rozpad małżeństwa matki, a zdrada Janka sprawiła, że jego pozycja w rodzinie przestała być oczywista.

Koncert stanie się więc dla niego szansą na zrobienie pierwszego kroku. Stańczuk nie będzie chciał niczego wymuszać poważnymi rozmowami. Zamiast tego spróbuje po prostu spędzić z chłopakami fajny wieczór i przypomnieć im, że nadal mu na nich zależy. Reakcja Maćka natychmiast doda mu nadziei. Chłopak nie będzie ukrywał ekscytacji i z entuzjazmem przyjmie propozycję. Prawdziwym zaskoczeniem okaże się jednak Tomek, który również da znać, że jest zainteresowany taką opcją.

Jeszcze tego samego wieczoru Janek w 4272 odcinku „Pierwszej miłości” przeżyje rozczarowanie

W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" Stańczuk może przez moment uwierzyć, że wszystko poszło łatwiej, niż się spodziewał. Nawet Tomek zaakceptuje jego pomysł, więc Janek będzie miał prawo sądzić, że powoli odzyskuje miejsce w rodzinie Kingi. Tyle że spokój nie potrwa długo. Jeszcze tego samego wieczoru wydarzy się coś, co całkowicie popsuje dobry nastrój Janka. Dostępna zapowiedź nie zdradza na razie dokładnie, czego dowie się Stańczuk, dlatego nie można przesądzać, czy problem będzie bezpośrednio związany z koncertem, chłopcami czy sekretnym związkiem z Kingą. Wiadomo jednak, że wcześniejsza euforia szybko ustąpi miejsca rozczarowaniu…

"Pierwsza miłość" – data i godzina emisji 4272 odcinka

Odcinek 4272 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.