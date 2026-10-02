M jak miłość, odcinek 1945: Agnes przeprowadzi lincz na Arturze! Upokorzy go nie tylko w domu Mostowiaków, ale też w pracy - ZDJĘCIA

Agnes utwierdzi się w przekonaniu, że romans Artura z Joanną trwa w najlepsze

Agnes czujnie obserwuje poczynania ojca i nie daje się nabrać na zapewnienia. Zresztą te nie są wiele warte, bo przecież Rogowski naprawdę ma romans, a niedawny wyjazd do Berlina potwierdził, że między mężczyzną a młodą lekarką mocno iskrzy. Agnes widziała zdjęcia z wyjazdu i zrobiła tacie aferę. Jednak to nie koniec, bo już w 1945 odcinku "M jak miłość" Niemka zaobserwuje dalsze sygnały świadczące o tym, że Artur nadal ma kontakt z kochanką. Agnes przyuważy smsy do ojca, jego głupie wymówki i będzie wiedziała, że nadal coś się dzieje między nim a kochanką.

Agnes zacznie dogadywać i ucierać nosa Arturowi w 1945 odcinku "M jak miłość"

Agnes znajdzie sposób, by jednocześnie wbijać ojcu szpilę, ale jednak nie mówić głośno i wyraźnie całej prawdy o romansie. Dziewczyna nie chce, by Marysia i reszta rodziny dowiedzieli się w taki sposób o wyczynach lekarza. Agnes wykorzysta więc okazję, kiedy będzie powtarzała z Basią (Karina Woźniak) słówka po niemiecku. Specjalnie zapyta się przyszywanej siostry o słowa typu "kłamca" itp., by wprowadzić Artura w zakłopotanie. Rogowski doskonale zrozumie, do czego pije córka.

Agnes nie odpuści Arturowi nawet w przychodni

Jeszcze tego samego dnia w 1945 odcinku "M jak miłość", Agnes upokorzy Artura przy Judycie (Paulina Chruściel). Z niechęcią spojrzy na ojca i powie po niemiecku słowo "oszust". Lekarzowi zrzednie mina, a Judyta zobaczy na własne oczy, że coś złego dzieje się między kolegą a Agnes.

Jednak gry Agnes nie będą trwały długo, bo już w 1945 odcinku "M jak miłość" cała prawda o zdradzie Artura wyjdzie na jaw. Marysia sama przyłapie męża w przychodni, kiedy ten będzie baraszkował z Joanną. Potwierdzą się złe myśli i kiepskie przeczucia Marysi. Agnes nie będzie musiała niczego jej tłumaczyć.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2