Pierwsza miłość, odcinek 4269: Kamila nie zdzierży obecności Elizy. Będzie kipieć z zazdrości o Borysa - ZDJĘCIA

Eliza przejmie kontrolę w Iskrze w 4269. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4251. odcinku Eliza (Anna-Maria Sieklucka) po zatrzymaniu Bolesława (Dawid Zawadzki) mogła wreszcie poczuć ulgę i rozwinąć skrzydła. To Świder (Damian Wasilewski) namawiał ją, by przejęła dowodzenie w klubie. Teraz okaże się, że jej pojawienie się w Iskrze będzie miało duży wpływ na relację Borysa (Patryk Cebulski) i Kamili (Monika Daukszo).

W 4269. odcinku „Pierwszej miłości” Borys spróbuje znaleźć Elizie zajęcie, które pozwoli mu ograniczyć jej wpływ na funkcjonowanie Iskry. Zarzuci jej papierkową robotę, licząc na to, że dzięki temu nie będzie wtrącała się w sprawy klubu. Plan szybko okaże się nieskuteczny.

Eliza sprawnie upora się z zadaniami i sama zacznie ustalać zasady obowiązujące w klubie. Borys będzie zaskoczony jej zdecydowaniem. Olszewska nie zamierza bowiem ograniczać się do roli osoby zajmującej się dokumentami. Jej obecność nie spodoba się trenerowi Koczarskiemu (Andrzej Nejman). Mężczyzna nie będzie zachwycony pojawieniem się nowej osoby w zarządzie Iskry.

Kamila poczuje zazdrość o Borysa w 4269. odcinku „Pierwszej miłości”

Największy problem z Elizą będzie miała jednak Kamila. Dziewczyna zacznie postrzegać Olszewską jako konkurencję i trudno będzie jej zaakceptować jej bliskość z Borysem.

Kamila związała się z Borysem po odejściu od Maksa, jego największego boiskowego rywala. Jej decyzja mocno zraniła wówczas chłopaka. Sam Borys początkowo próbował odsunąć od siebie Kamilę i namawiał ją nawet do powrotu do Maksa. Z czasem uznał jednak, że bardzo do siebie pasują.

Teraz obecność Elizy uruchomi w Kamili zazdrość o Borysa. Dziewczyna nie będzie obojętna na to, że Olszewska coraz śmielej poczyna sobie w klubie i zaczyna mieć wpływ na jego funkcjonowanie.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4269. odcinka

Odcinek 4269. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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