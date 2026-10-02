Pierwsza miłość, odcinek 4269: Ból w klatce i zadyszki Karola! Ewa przeczuje najgorsze?! - ZDJĘCIA

Ewa w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" zauważy niepokojące objawy Karola! Coraz częściej będzie łapał zadyszkę

W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Ewa nie będzie już potrafiła przejść obojętnie obok tego, co dzieje się z jej mężem. Karol zacznie coraz częściej mieć problemy z oddechem i łapać zadyszkę. Na tym jednak nie koniec, bo Weksler będzie również skarżył się na bóle w klatce piersiowej. Dla Ewy będzie to wystarczający sygnał alarmowy.

Nie uzna dolegliwości męża za zwykłe przemęczenie ani chwilową niedyspozycję. W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie podejrzewać, że Karol powinien jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i sprawdzić, skąd biorą się niepokojące objawy. Zwłaszcza że Weksler ma już za sobą poważne problemy zdrowotne. W przeszłości jego serce nie wytrzymało ogromnego stresu po ujawnieniu zdrady Ewy z Michałem (Wojciech Błach), a Karol trafił wtedy do szpitala. Tym bardziej obecne bóle w klatce i zadyszki będą dla żony powodem do prawdziwego niepokoju.

Karol odmówi badań! Praca znów okaże się dla niego ważniejsza

W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Ewa spróbuje przekonać męża, żeby nie ignorował tego, co dzieje się z jego organizmem. Karol nie będzie jednak chciał słyszeć o lekarzach. Weksler całkowicie pochłonie się pracą. Zamiast umówić badania i upewnić się, że wszystko jest w porządku, w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" uzna, że ma zbyt wiele obowiązków, żeby zajmować się swoim zdrowiem.

Ewa nie przyjmie tego spokojnie. Doskonale będzie wiedziała, że podobnych sygnałów nie powinno się odkładać na później. Nie zdoła jednak zmusić Karola do wizyty u specjalisty. Weksler w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" będzie przekonany, że nadal może normalnie funkcjonować, a praca po raz kolejny pochłonie całą jego uwagę. Nie będzie widział powodów, żeby robić z kilku nieprzyjemnych objawów wielką sprawę.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4269 odcinka

Odcinek 4269 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek 20 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.