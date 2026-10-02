Pierwsza miłość, odcinek 4271: Marta zrobi wszystko, żeby uratować Szymona! W tajemnicy przed mężem rozpocznie zbiórkę - ZDJĘCIA

Marta w 4271 odcinku „Pierwszej miłości” usłyszy brutalną prawdę o Szymonie! Zostanie im tylko cień nadziei

W 4271 odcinku „Pierwszej miłości” Marta będzie coraz bardziej przerażona stanem Szymona. Jeszcze niedawno oboje zrobili wszystko, żeby być razem, mimo że mężczyzna próbował wcześniej odsunąć ukochaną właśnie ze względu na swoją sytuację. Szymon już kilka miesięcy wcześniej niespodziewanie zerwał z Martą i początkowo nie chciał zdradzić jej prawdziwego powodu. Ona obwiniała wtedy samą siebie, dopóki Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) nie odkryła tajemnicy, którą jej ukochany próbował przed nią ukryć...

Marta jednak nie uciekła. Wręcz przeciwnie! Zamiast zostawić Szymona samego z problemami, jeszcze mocniej zaczęła walczyć o ich związek. Ostatecznie zakochani zdecydowali się nawet na ślub. W 4253 odcinku “Pierwszej miłości” otrzymali niespodziewaną szansę na ceremonię tego samego dnia i mieli zaledwie półtorej godziny, żeby się do niej przygotować. Kinga pomogła im wtedy dopiąć wszystko na ostatnią chwilę.

Eksperymentalne leczenie za ponad milion złotych! Nikt w 4271 odcinku „Pierwszej miłości” nie zagwarantuje Szymonowi wyzdrowienia

W 4271 odcinku "Pierwszej miłości" Marta dowie się, że istnieje jeszcze jedna możliwość leczenia Szymona. Chodzić będzie o eksperymentalne terapie prowadzone za granicą. Sama wiadomość da jej nadzieję. Ta szybko zostanie jednak brutalnie skonfrontowana z rzeczywistością. Leczenie będzie kosztowało ponad milion złotych. Co gorsza, nawet wydanie tak ogromnej kwoty nie zagwarantuje Szymonowi powrotu do zdrowia. Według zapowiedzi terapia może dać mu najwyżej dodatkowe miesiące życia.

W 4271 odcinku "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw, że Marta obiecała Szymonowi, iż uszanuje jego decyzje dotyczące dalszego leczenia. Mężczyzna będzie świadomy swojego stanu i nie będzie chciał, żeby najbliżsi za wszelką cenę chwytali się każdej kolejnej, wyjątkowo niepewnej metody. Marta nie zdoła jednak dotrzymać słowa. Kiedy dowie się o eksperymentalnych terapiach, nie będzie potrafiła przejść obok tej informacji obojętnie. W 4271 odcinku “Pierwszej miłości” uzna, że dopóki istnieje choć minimalna szansa na przedłużenie życia Szymona, musi ją wykorzystać.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4271 odcinka

Odcinek 4271 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek,, 22 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.