M jak miłość, odcinek 1949: Jakub odkryje, że Kasia była kochanką Sowińskiego? Znajdzie jej naszyjnik w domu zabitego dyrektora! - ZDJĘCIA

Jakub poprosi Kasię o kolejne spotkanie w 1949 odcinku "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub poprosi Kasię o kolejne spotkanie, na którym ponownie zobaczy swoją córkę Zosię. Tyle tylko, że jeszcze wciąż nie będzie wiedział, że jest to jego dziecko, a nie Mariusza (Mateusz Mosiewicz), bo przy wcześniejszym spotkaniu jego była żona znów nie powiedziała mu prawdy. Ale do tej będzie dociekał Karski.

Tyle tylko, że w 1949 odcinku "M jak miłość" nie w sprawie ojcostwa Zosi, a nagłego zniknięcia i jej szefa Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), którego zabił Mariusz. Jednak nikt nie będzie tego świadomy, bo Sanocki do niczego się nie przyzna. Tym bardziej, że usunie ślady zbrodni i pozbędzie się ciała Aleksandra. Ale zapomni przy tym o jednym!

Karski skonfrontuje Kasię z szokującym odkryciem o Sowińskim w 1949 odcinku "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub spotka się z Kasią tuż po tym, jak oficjalnie dołączy do sprawy na prośbę Marcina (Mikołaj Roznerski), którego wcześniej o pomoc poprosi Olek (Maurycy Popiel). Zwłaszcza, że w obliczu konfliktu z Aleksandrem to on będzie głównym podejrzanym w sprawie nagłego zniknięcia szefa i to jemu policja będzie się bacznie obserwować.

W tej sytuacji Chodakowski poprosi detektyw o pomoc, co okaże się strzałem w 10, bo Jakub prędko dotrze do śladu w mieszkaniu Aleksandra, który będzie mógł oczyścić Olka z zarzutów. Wszystko przez to, że znajdzie w nim naszyjnik, który wcześniej sam podarował Kasi, gdy byli jeszcze razem. I w 1949 odcinku "M jak miłość" od razu postanowi to z nią skonfrontować.

Kasia znów okłamie byłego męża w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Ale oczywiście w 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia nie powie mu prawdy i dalej będzie brnąć w swoje kłamstwa. Sanocka przyzna, iż nie wiem, w jaki sposób jej naszyjnik znalazł się w sypialni szefa, choć doskonale będzie tego świadoma, bo zostawi go po ich wspólnej nocy, do której Aleksander szantażem ją zmusił w zamian za dochowanie jej sekretu o sfałszowaniu testu DNA na ojcostwo jej córki przed jej byłym i obecnym mężem.

W 1949 odcinku "M jak miłość" Sanocka nie przyzna się do tego Karskiemu, bo w ten sposób sama by się wkopała, a oczywiście nie będzie tego chciała. I to nie tylko w perspektywie skierowania na siebie podejrzeń w sprawie zniknięcia Sowińskiego, ale także prawdy o ojcostwu Zosi, która mogłaby ją naprawdę sporo kosztować i to nie tylko ze strony Jakuba, ale przede wszystkim coraz bardziej rozdrażnionego i agresywnego Mariusza. Szczególnie, że mąż już się na nią rzuci i strach pomyśleć, co by było potem.

Kasia poprosi Jakuba tylko o jedno w 1949 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia poprosi byłego męża o dyskrecję w tej sprawie. Ale czy Karski jej to obieca? Zwłaszcza, że przecież po drugiej stronie będzie miał brata swojego najlepszego przyjaciela, a w tym także i swojego, który nigdy go nie zawiódł!

W przeciwieństwie do swojej zdradzieckiej i zakłamanej byłej żony, wobec której jednak już nie będzie chował urazy. A zatem kogo w tej sytuacji wybierze Jakub? Przekonamy się już w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Mariusz nie przyzna się do zabójstwa Sowińskiego! Siostra zgłosi jego zaginięcie