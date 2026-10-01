Dziedzictwo, odcinek 1047: Aynur trafi do więzienia po śmierci Ezgi. Sinan będzie załamany [ZDJĘCIA]

Ślad DNA na ciele Ezgi pogrąży Aynur w 1047. odcinku "Dziedzictwa"

W 1047. odcinku telenoweli „Dziedzictwo” sprawa śmierci Ezgi nabierze nowego wymiaru dzięki kolejnym dowodom. Śledczy zabezpieczą DNA Aynur zlokalizowane pod paznokciami zamordowanej. Zaskakujące znalezisko diametralnie pogorszy położenie oskarżonej, rzucając na nią jeszcze większe podejrzenia. Prokurator Baran uzna ten fakt za koronny argument, pozwalający na podjęcie stanowczych kroków prawnych. Sinan, niezłomnie wierzący w niewinność dziewczyny, wyrazi kategoryczny sprzeciw wobec planowanego aresztowania. Będzie z determinacją przekonywał organy ścigania, że pojedynczy ślad biologiczny nie przesądza o sprawstwie w przypadku zabójstwa Ezgi.

Aynur trafi do aresztu, a Sinan nie odpuści w 1047. odcinku "Dziedzictwa"

Mimo żarliwych interwencji Sinana, decyzja prokuratora Barana będzie jednoznaczna – Aynur zostanie umieszczona w areszcie. Odosobnienie sprawi, że jej sytuacja prawna stanie się dramatyczna. Zrozpaczony, lecz zdeterminowany Sinan nie złoży broni. W 1047. epizodzie „Dziedzictwa” razem z Czarną zainicjują prywatne śledztwo, poszukując dowodów mogących oczyścić oskarżoną z zarzutów. Celem ich działań będzie znalezienie poszlak, które definitywnie wykluczą jakikolwiek związek dziewczyny z morderstwem Ezgi. Dla Sinana będzie to okres niezwykle trudny emocjonalnie, jednak chęć ocalenia ukochanej zmotywuje go do heroicznej walki o sprawiedliwość.

"Dziedzictwo" – data i godzina emisji odcinka 1047

Nowe odcinki produkcji „Dziedzictwo” emitowane są codziennie, w telewizyjnej Jedynce, o stałej porze – 16:00. Premiera 1047. epizodu zaplanowana jest na piątek, 9 października 2026 roku. Osoby, które nie zdążą obejrzeć odcinka w telewizji, znajdą go na platformie VOD Telewizji Polskiej.

"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to historia pełna rodzinnych zawirowań, namiętności i tragedii. Główną osią fabularną początkowych sezonów są losy małego Yusufa, który po stracie rodziców zamieszkuje z despotycznym wujem Yamanem. Życie chłopca zmienia się, gdy na horyzoncie pojawia się jego skromna ciotka, Seher. Początkowa wrogość i liczne przeciwności losu, z biegiem czasu, ustępują miejsca głębokiemu uczuciu między opiekunami, którzy wspólnie tworzą dom dla Yusufa.

Kolejne serie przynoszą niespodziewane zwroty akcji i bolesne straty. Śmierć Yamana Kırımlı sprawia, że ciężar opieki nad osieroconym Yusufem oraz dbania o rodzinny majątek przejmuje Nana Maryam.

Gdy na Nanie zaczyna ciążyć widmo deportacji, sprawy dodatkowo się komplikują. Aby zapobiec wydaleniu z kraju i ochronić Yusufa przed kolejną traumą, interweniuje Poyraz. Proponuje on Nanie fikcyjne małżeństwo, które z czasem przeradza się w źródło nowych konfliktów, fascynacji i nieoczekiwanych relacji.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan (jako Yaman Kırımlı)

Sıla Türkoğlu (jako Seher Kırımlı)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)

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