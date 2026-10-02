Felicita, odcinek 14: Davide okłamywał Oliwię! Za jego zniknięciami kryje się olbrzymi dramat - ZDJĘCIA

Davide będzie ukrywał przed Oliwią przemoc ze strony ojca w 14. odcinku „Felicita”

Oliwia coraz bardziej będzie martwić się o Davide, którego nagłe zniknięcia i podejrzane zachowanie wzbudzą jej niepokój. Chłopak znajdzie się pod ogromną presją surowego ojca, który kontroluje jego życie. W 11. odcinku „Felicita” Davide okłamał Oliwię, tłumacząc obrażenia upadkiem na przystani. W rzeczywistości za jego stanem stała trudna sytuacja w domu i przemocowa atmosfera, w której musiał funkcjonować.

Strach przed ujawnieniem prawdy sprawi, że Davide będzie unikał kontaktu z bliskimi i zamykał się w sobie. Oliwia nie zrozumie nagłej zmiany w jego zachowaniu i będzie próbowała dociec, co chłopak przed nią ukrywa. Jego problemy rodzinne będą coraz bardziej wpływać na ich relację, a brak szczerej rozmowy tylko pogłębi niepewność nastolatki.

Oliwia pokaże Zośce zdjęcia Kamila w 14. odcinku „Felicita”

Niepokój o Davide nie będzie jedynym problemem Oliwii. Nastolatka nadal będzie próbowała zrozumieć, dlaczego jej ojciec prowadził we Włoszech drugie życie. W 13. odcinku „Felicita” dziewczyna znalazła na tablecie Nico fotografie Kamila i potajemnie je skopiowała. Zebrane w ten sposób materiały mogą rzucić nowe światło na przeszłość mężczyzny.

W 14. odcinku „Felicita” Oliwia zdecyduje się pokazać zdjęcia Zośce. Zapyta matkę, czy Kamil naprawdę je kochał i czy zamierzał je zostawić. Te trudne pytania zmuszą kobietę do ponownego zmierzenia się z bolesnymi odkryciami dotyczącymi męża. Zośka sama będzie musiała uporządkować sprzeczne informacje o życiu Kamila, a jednocześnie znaleźć odpowiedź, która pomoże córce zrozumieć rodzinną sytuację.

Oliwia i Alka pojadą na działkę w 14. odcinku „Felicita”

Oliwia i Alka wybiorą się na działkę, jednak wyjazd nie pozwoli nastolatce zapomnieć o problemach. Dziewczyna będzie coraz bardziej przejęta sytuacją Davide, który odsuwa się od niej i nie chce wyjawić prawdy o swojej rodzinie. Jednocześnie fotografie Kamila sprawią, że Oliwia zacznie podważać wspomnienia o ojcu i zastanawiać się nad jego uczuciami do najbliższych.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 14

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 14. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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