Splątane losy, odcinek 60: Yasemin usłyszy wstrząsające wyznanie ojca. Chodzi o jej matkę - ZDJĘCIA

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Dramatyczna tajemnica Yasemin. Kto skrzywdził jej matkę?
Bohaterka zdecyduje się w końcu zrzucić z serca ogromny ciężar i porozmawia z Şengul. W trakcie tego spotkania wyzna, że to właśnie Tahsin ponosi winę za tragiczny stan Pakize. Brutalna napaść ze strony tego mężczyzny spowodowała rozległe obrażenia, przez które kobieta zapadła w śpiączkę. Rozmowa na ten temat będzie dla Yasemin niezwykle bolesna, gdyż dramat jej matki stanowi niezagojoną ranę.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w trakcie tamtego ataku śmierć poniósł Fatih, którego główna bohaterka traktowała jak własnego tatę. Mężczyzna został okrutnie zamordowany, co pozostawiło w jej psychice trwały ślad i wywołało niewyobrażalny ból. Widzowie 60. epizodu „Splątanych losów” zobaczą, jak Yasemin mierzy się z demonami przeszłości, które od lat niszczą jej rodzinę.
Gdzie i kiedy oglądać 60. odcinek „Splątanych losów”?
Najnowsza odsłona „Splątanych losów” zadebiutuje na ekranach telewizorów we wtorek, 6 października 2026 roku. Telewizyjna Jedynka wyemituje 60. odcinek punktualnie o godzinie 14:00. Fani będą mogli śledzić rozwój wydarzeń także online za pośrednictwem platformy TVP VOD.
Turecki serial „Splątane losy” – fabuła i aktorzy
Bizi Birleştiren Hayat, czyli polskie „Splątane losy”, to intrygująca opowieść prosto znad Bosforu. Fabuła koncentruje się wokół Münevver Ketenci, zamożnej i chłodnej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, kiedy przed jej domem pojawia się pięcioletnia Mine. Dziewczynka okazuje się być wnuczką arystokratki, o której ta nie miała bladego pojęcia. Pod wpływem tych zdarzeń Münevver rozpoczyna poszukiwania swojej córki, Pakize. Równolegle śledzimy też rodzące się uczucie między pielęgniarką Yasemin a doktorem Burakiem.
Kto występuje w produkcji?
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat