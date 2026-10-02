Splątane losy, odcinek 60: Yasemin usłyszy wstrząsające wyznanie ojca. Chodzi o jej matkę - ZDJĘCIA

Dramatyczna tajemnica Yasemin. Kto skrzywdził jej matkę?

Bohaterka zdecyduje się w końcu zrzucić z serca ogromny ciężar i porozmawia z Şengul. W trakcie tego spotkania wyzna, że to właśnie Tahsin ponosi winę za tragiczny stan Pakize. Brutalna napaść ze strony tego mężczyzny spowodowała rozległe obrażenia, przez które kobieta zapadła w śpiączkę. Rozmowa na ten temat będzie dla Yasemin niezwykle bolesna, gdyż dramat jej matki stanowi niezagojoną ranę.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w trakcie tamtego ataku śmierć poniósł Fatih, którego główna bohaterka traktowała jak własnego tatę. Mężczyzna został okrutnie zamordowany, co pozostawiło w jej psychice trwały ślad i wywołało niewyobrażalny ból. Widzowie 60. epizodu „Splątanych losów” zobaczą, jak Yasemin mierzy się z demonami przeszłości, które od lat niszczą jej rodzinę.

Gdzie i kiedy oglądać 60. odcinek „Splątanych losów”?

Najnowsza odsłona „Splątanych losów” zadebiutuje na ekranach telewizorów we wtorek, 6 października 2026 roku. Telewizyjna Jedynka wyemituje 60. odcinek punktualnie o godzinie 14:00. Fani będą mogli śledzić rozwój wydarzeń także online za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Turecki serial „Splątane losy” – fabuła i aktorzy

Bizi Birleştiren Hayat, czyli polskie „Splątane losy”, to intrygująca opowieść prosto znad Bosforu. Fabuła koncentruje się wokół Münevver Ketenci, zamożnej i chłodnej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, kiedy przed jej domem pojawia się pięcioletnia Mine. Dziewczynka okazuje się być wnuczką arystokratki, o której ta nie miała bladego pojęcia. Pod wpływem tych zdarzeń Münevver rozpoczyna poszukiwania swojej córki, Pakize. Równolegle śledzimy też rodzące się uczucie między pielęgniarką Yasemin a doktorem Burakiem.

Kto występuje w produkcji?

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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