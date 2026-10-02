Splątane losy, odcinek 60: Yasemin usłyszy wstrząsające wyznanie ojca. Chodzi o jej matkę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-02 14:21

W 60. odcinku tureckiej telenoweli „Splątane losy” na jaw wyjdą szokujące fakty. Yasemin zdobędzie się na szczerość i wyzna Şengul, że to jej ojciec, Tahsin, zniszczył zdrowie Pakize. Ta długo skrywana tajemnica wywoła ogromne emocje. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w zbliżającej się odsłonie popularnego serialu.

Dramatyczna tajemnica Yasemin. Kto skrzywdził jej matkę?

Bohaterka zdecyduje się w końcu zrzucić z serca ogromny ciężar i porozmawia z Şengul. W trakcie tego spotkania wyzna, że to właśnie Tahsin ponosi winę za tragiczny stan Pakize. Brutalna napaść ze strony tego mężczyzny spowodowała rozległe obrażenia, przez które kobieta zapadła w śpiączkę. Rozmowa na ten temat będzie dla Yasemin niezwykle bolesna, gdyż dramat jej matki stanowi niezagojoną ranę.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w trakcie tamtego ataku śmierć poniósł Fatih, którego główna bohaterka traktowała jak własnego tatę. Mężczyzna został okrutnie zamordowany, co pozostawiło w jej psychice trwały ślad i wywołało niewyobrażalny ból. Widzowie 60. epizodu „Splątanych losów” zobaczą, jak Yasemin mierzy się z demonami przeszłości, które od lat niszczą jej rodzinę.

Gdzie i kiedy oglądać 60. odcinek „Splątanych losów”?

Najnowsza odsłona „Splątanych losów” zadebiutuje na ekranach telewizorów we wtorek, 6 października 2026 roku. Telewizyjna Jedynka wyemituje 60. odcinek punktualnie o godzinie 14:00. Fani będą mogli śledzić rozwój wydarzeń także online za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Turecki serial „Splątane losy” – fabuła i aktorzy

Bizi Birleştiren Hayat, czyli polskie „Splątane losy”, to intrygująca opowieść prosto znad Bosforu. Fabuła koncentruje się wokół Münevver Ketenci, zamożnej i chłodnej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, kiedy przed jej domem pojawia się pięcioletnia Mine. Dziewczynka okazuje się być wnuczką arystokratki, o której ta nie miała bladego pojęcia. Pod wpływem tych zdarzeń Münevver rozpoczyna poszukiwania swojej córki, Pakize. Równolegle śledzimy też rodzące się uczucie między pielęgniarką Yasemin a doktorem Burakiem.

Kto występuje w produkcji?

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
Sonda
Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela?
Yasemin siedzi przy chorej matce w szpitalu. Obok pielęgniarka. O serialu Splątane losy przeczytasz na SE Superseriale.
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