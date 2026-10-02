Dziedzictwo, odcinek 1047: Tajemnica Pelin wyjdzie na jaw. Jej brat powie Poyrazowi o konieczności leczenia - ZDJĘCIA

Pelin błaga Poyraza o litość w 1047. odcinku "Dziedzictwa"

Przypomnijmy, że w 1046. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" Pelin dość niespodziewanie odwiedziła dom Poyraza z prośbą o pomoc. Wyjawiła, że stara się zniknąć przed swoim bratem, który dąży do jej ubezwłasnowolnienia. Ten niespodziewany powrót zaniepokoił Cennet, doskonale pamiętającą, jak Pelin przed laty zostawiła Poyraza w najtrudniejszym dla niego momencie.

Kobieta znajduje się w matni i w panice ucieka przed przyrodnim bratem, który planuje zamknąć ją w klinice psychiatrycznej. Według Pelin, Atakan wcale nie martwi się o jej zdrowie, a jego prawdziwym celem jest zagarnięcie rodzinnej fortuny.

Atakan przekazuje Poyrazowi szokujące fakty w 1047. odcinku "Dziedzictwa"

Do rezydencji Kılıçów puka Atakan, który usilnie stara się wytłumaczyć Poyrazowi, że jego siostra bezwzględnie wymaga hospitalizacji. Przekonuje on, że jego zamiarem jest zabranie Pelin, by w ten sposób zagwarantować jej profesjonalną opiekę medyczną.

W efekcie Poyraz ląduje w centrum konfliktu dwóch kompletnie wykluczających się historii. Pelin obstaje przy wersji, że brat uknuł spisek, by położyć rękę na jej spadku. Atakan z kolei stanowczo deklaruje, że kobieta boryka się z głębokimi zaburzeniami natury psychicznej.

Nagły powrót dawnej miłości Poyraza wywiera silny wpływ na Nanę. Kobieta z trudem maskuje swoje obawy i niepokój wywołane obecnością Pelin w ich życiu.

Gdzie i kiedy oglądać 1047. odcinek "Dziedzictwa"?

Nowe odcinki tureckiej produkcji "Dziedzictwo" goszczą na ekranach telewizorów codziennie o godzinie 16:00 w TVP1. Emisja 1047. odcinka zaplanowana jest na piątek, 9 października 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję telewizyjną, mogą nadrobić zaległości, korzystając z serwisu TVP VOD.

Co warto wiedzieć o fabule i obsadzie "Dziedzictwa"?

Turecki hit "Dziedzictwo" (w oryginale "Emanet") to opowieść pełna dramatów, miłosnych zawirowań i walki o przetrwanie rodziny. Początkowo śledzimy losy osieroconego Yusufa, którym zaczyna opiekować się jego chłodny wuj, Yaman. Życie chłopca odmienia się, gdy na horyzoncie pojawia się jego ciotka Seher. Choć start ich relacji był pełen nienawiści i knucia intryg przez osoby trzecie, Yaman i Seher z czasem zakochują się w sobie, tworząc bezpieczną przystań dla dziecka.

Kolejne sezony to jednak seria tragicznych zdarzeń. Kiedy Yaman Kırımlı ponosi śmierć, ciężar opieki nad Yusufem i ochrony rodowego majątku spada na barki Nany Maryam.

Sytuację dodatkowo komplikuje widmo deportacji Nany. By zapobiec jej przymusowemu wyjazdowi i ochronić Yusufa przed kolejną stratą, Poyraz postanawia zawrzeć z kobietą fikcyjny związek małżeński. Ten zaaranżowany ślub staje się początkiem nowych konfliktów, niespodziewanych emocji i rodzącego się uczucia.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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